Importa México 42% menos reses por alta oferta nacional, a causa de freno de EU

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    Importa México 42% menos reses por alta oferta nacional, a causa de freno de EU
    Aunque representan una fracción menor, los rechazos de reses centroamericanas por heridas e infecciones superaron en seis meses a todos los registrados en 2025. ARCHIVO

El freno a la exportación de bovinos hacia EU elevó la oferta nacional de reses y provocó que el país dejara de comprar 9 mil 539 animales del extranjero

En el primer semestre del año, las importaciones de bovinos de México cayeron 41.6 por ciento anual, a 13 mil 405 cabezas, es decir, dejaron de adquirirse 9 mil 539 animales del extranjero, revelan cifras del Gobierno federal.

Un 97.9 por ciento de las cabezas no importadas en el periodo referido se asocia a la mayor oferta interna porque no se está exportando ganado en pie a EU. El 2.1 por ciento restante corresponde a rechazos de becerros por motivos sanitarios, de acuerdo con datos de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-fortalece-sanidad-animal-en-ejido-hedionda-grande-ante-riesgo-de-gusano-barrenador-NB22323349

Todavía en 2025, la importación de ganado vivo desde países como Guatemala y Honduras iba al alza, con un aumento de 54 por ciento anual en los 12 meses, a 49 mil 799 cabezas, y de 14.4 por ciento anual de enero a junio.

A pesar de la proporción mínima que representa respecto al total no importado, los 196 bovinos rechazados por motivos sanitarios en el primer semestre de 2026 superaron en sólo seis meses los 194 rechazos de todo 2025.

Los bovinos rechazados —casi todos centroamericanos— padecían heridas frescas, infecciones con pus, entre otros machos que, aunque no contenían el gusano barrenador como tal, las aduanas los vetan, ya que representan un alto riesgo de atraer al parásito.

Por su clima y abundancia de ganado, justo tres entidades federativas fronterizas del sur son las que tienen mayor idoneidad a nivel nacional para la dispersión del gusano barrenador: Chiapas, Tabasco y Campeche, concluyó un estudio publicado este mes en la revista académica Journal of Economic Entomology.

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