Impulsan castigos por violencia vicaria en México

CDMX.- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Blanca Leticia Gutiérrez Garza, impulsa una reforma al Código Penal Federal con el fin de que se aplique una pena de seis meses a cuatro años para quien ejerza violencia contra la madre mediante sus hijas e hijos con la intención de dañarla.

Esta iniciativa adiciona un segundo párrafo al artículo 343 Ter del Código Penal Federal, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.

En su argumentación señala que la violencia de género sigue siendo un grande desafío en las democracias modernas.

Gutiérrez Garza expuso que la violencia ejercida contra las mujeres se manifiesta de diversas maneras, entre ellas la trata de personas, el acoso sexual, la maternidad subrogada, la brecha salarial y las agresiones en relaciones de pareja.