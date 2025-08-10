Impulsan castigos por violencia vicaria en México
Legisladora propone prisión a quien ejerza violencia contra la madre mediante sus hijas e hijos
CDMX.- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Blanca Leticia Gutiérrez Garza, impulsa una reforma al Código Penal Federal con el fin de que se aplique una pena de seis meses a cuatro años para quien ejerza violencia contra la madre mediante sus hijas e hijos con la intención de dañarla.
Esta iniciativa adiciona un segundo párrafo al artículo 343 Ter del Código Penal Federal, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.
En su argumentación señala que la violencia de género sigue siendo un grande desafío en las democracias modernas.
Gutiérrez Garza expuso que la violencia ejercida contra las mujeres se manifiesta de diversas maneras, entre ellas la trata de personas, el acoso sexual, la maternidad subrogada, la brecha salarial y las agresiones en relaciones de pareja.
La legisladora explica que un tipo de violencia de género específico es la violencia vicaria, la que se dirige hacia la madre mediante el uso de sus hijos o hijas para infligirle daño.
Amnistía Internacional define que este tipo de violencia es la que instrumentaliza a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, y los usa como herramientas de abuso para ocasionar sufrimiento a sus madres.
Expone que actualmente en entidades como Puebla, Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo reconocen la violencia vicaria en sus legislaciones civiles y penales.
Tan solo en 2021 se registraron 2 mil 865 casos de mujeres víctimas de violencia en el país y en 2022 la cifra aumentó a 7 mil 670 casos, lo que representó un incremento del 167 por ciento.
Un estudio realizado en 2022 por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria indica que las entidades en las que se tuvieron mayores reportes fueron: Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, San Luis Potosí y Yucatán.
Blanca Leticia Gutiérrez señala que es prioridad actualizar la legislación federal para reconocer y sancionar la violencia vicaria de manera uniforme en todo el país, permitiendo una mejor protección para las mujeres y sus hijos.
El proyecto también abre la posibilidad de sancionar de manera adecuada a quienes usen a personas cercanas a las mujeres como medios de agresión.