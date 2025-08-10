Sugiere Iglesia Católica mayor inclusión de pueblos originarios

México
/ 10 agosto 2025
    Sugiere Iglesia Católica mayor inclusión de pueblos originarios
    La organización religiosa hace un llamado a reconocer el valor de estas comunidades | Foto: Cuartoscuro

Consideran que este sector es clave para la toma de decisiones en el país

CDMX.- La Iglesia católica mexicana lanzó un llamado a la sociedad para que en conjunto dar más peso a las comunidades indígenas en la toma de decisiones en temas que les afectan y no solo admirar su cultura.

A través de su editorial del semanario “Desde la Fe” la Arquidiócesis Primada de México pidió reconocer el valor de los pueblos originarios.

Este reconocimiento implica más que admirar su folclore o preservar sus artesanías, lo que implica abrir un espacio real para que sus voces sean contempladas en las tomas de decisiones que afectan a sus territorios.

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta el delito de extorsión, advierte el PRI

“En tiempos de crisis ambiental y social, estas comunidades no son una nota al pie en los libros de historia: son protagonistas de un modo de vivir que puede ayudarnos a recuperar la armonía con la creación y a sanar heridas profundas. Escucharlos no es un gesto de cortesía; es un acto de justicia y de responsabilidad hacia el futuro común”, señala la iglesia.

El organismo católico explicó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que este mundo avanza a un ritmo acelerado en el que las culturas tienden a homogeneizarse y la memoria se diluye.

“Los pueblos indígenas nos interpelan con una fuerza silenciosa pero firme”, mencionan en el texto dominical.

“Ellos custodian lenguas, ritos, símbolos y saberes que son fruto de siglos de relación armoniosa entre comunidades. Su modo de entender la vida no es un vestigio del pasado: es una fuente de sabiduría para el presente y una brújula para el futuro”, menciona.

En la editorial señalan que estas comunidades -en muchas ocasiones marginadas y despojadas- han resistido pese la incomprensión y la exclusión de la sociedad y el abuso de poderosos que los han considerados inferiores por sus valores o tradiciones.

“Siguen siendo guardianes de valores esenciales: el respeto por la naturaleza, la centralidad de la familia y la comunidad, la gratitud por los dones recibidos, y la conciencia de que la vida es un regalo que se cuida en cada etapa”, menciona.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado! UNAM alerta por estafas a estudiantes en proceso de matriculación

“Ellos nos recuerdan que el progreso no puede medirse solo en cifras económicas, sino en la capacidad de vivir en equilibrio y en paz con lo que nos rodea”, añade.

Cabe señalar que los pueblos originarios representan aproximadamente 476 millones de personas en más de 90 países, lo que significa que constituyen más del 6 por ciento de la población mundial.

Temas


Iglesia Católica
Indígena

COMENTARIOS

Selección de los editores
México fija precio mínimo a exportación de tomates frescos

¿Cuánto costará la exportación del tomate fresco? Gobierno de México fija precio mínimo
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre una especie de estafa que pone en riesgo a toda la comunidad universitaria.

¡Cuidado! UNAM alerta por estafas a estudiantes en proceso de matriculación

Exigen que se implementen líneas de atención inmediata y acciones comunitarias de prevención | Foto: Especial

Aumenta el delito de extorsión, advierte el PRI

La organización religiosa hace un llamado a reconocer el valor de estas comunidades | Foto: Cuartoscuro

Sugiere Iglesia Católica mayor inclusión de pueblos originarios

Capturan a presunto responsable del homicidio del delegado, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna

Capturan a presunto responsable del asesinato de Ernesto Cuitláhuac, Tamaulipas
Más de siete mil dólares en mercancía, incluidos los codiciados muñecos Labubu, fueron robados de la tienda de coleccionables One Stop Sales en La Puente, ubicada al este de Los Ángeles, Caifornia, durante la madrugada del miércoles 6 de agosto.

¡Noo, los Labubu! Reportan robo de 7 mil dólares invertidos en los famosos muñecos, en Los Ángeles
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) alertó por un sismo de magnitud 6.1 en Turquía, registrado la tarde del domingo a las 19:53 horas locales con una profundidad de 10 kilómetros.

Sismo de 6.1 sacude Turquía y llega hasta Estambul; reportan réplicas y edificios colapsados
La otra invasión

La otra invasión