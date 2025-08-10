Sugiere Iglesia Católica mayor inclusión de pueblos originarios

CDMX.- La Iglesia católica mexicana lanzó un llamado a la sociedad para que en conjunto dar más peso a las comunidades indígenas en la toma de decisiones en temas que les afectan y no solo admirar su cultura.

A través de su editorial del semanario “Desde la Fe” la Arquidiócesis Primada de México pidió reconocer el valor de los pueblos originarios.

Este reconocimiento implica más que admirar su folclore o preservar sus artesanías, lo que implica abrir un espacio real para que sus voces sean contempladas en las tomas de decisiones que afectan a sus territorios.

“En tiempos de crisis ambiental y social, estas comunidades no son una nota al pie en los libros de historia: son protagonistas de un modo de vivir que puede ayudarnos a recuperar la armonía con la creación y a sanar heridas profundas. Escucharlos no es un gesto de cortesía; es un acto de justicia y de responsabilidad hacia el futuro común”, señala la iglesia.

El organismo católico explicó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que este mundo avanza a un ritmo acelerado en el que las culturas tienden a homogeneizarse y la memoria se diluye.

“Los pueblos indígenas nos interpelan con una fuerza silenciosa pero firme”, mencionan en el texto dominical.

“Ellos custodian lenguas, ritos, símbolos y saberes que son fruto de siglos de relación armoniosa entre comunidades. Su modo de entender la vida no es un vestigio del pasado: es una fuente de sabiduría para el presente y una brújula para el futuro”, menciona.

En la editorial señalan que estas comunidades -en muchas ocasiones marginadas y despojadas- han resistido pese la incomprensión y la exclusión de la sociedad y el abuso de poderosos que los han considerados inferiores por sus valores o tradiciones.

“Siguen siendo guardianes de valores esenciales: el respeto por la naturaleza, la centralidad de la familia y la comunidad, la gratitud por los dones recibidos, y la conciencia de que la vida es un regalo que se cuida en cada etapa”, menciona.

“Ellos nos recuerdan que el progreso no puede medirse solo en cifras económicas, sino en la capacidad de vivir en equilibrio y en paz con lo que nos rodea”, añade.

Cabe señalar que los pueblos originarios representan aproximadamente 476 millones de personas en más de 90 países, lo que significa que constituyen más del 6 por ciento de la población mundial.