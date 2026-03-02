IMSS registra 22.5 millones de empleos formales en febrero

Durante su participación en conferencia, precisó que los datos son preliminares y podrían incrementarse una vez que se integren registros laborales vinculados a plataformas digitales. Aun así, subrayó que el comportamiento del empleo formal muestra una tendencia de crecimiento sostenido.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), Zoé Robledo Aburto , informó que al cierre de febrero de 2026 se contabilizaron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo registrados ante el organismo, la cifra más alta para un mes de febrero desde que se tiene registro.

Solo en febrero se generaron 157 mil 882 nuevos empleos. Con ello, en los primeros dos meses del año se acumulan 217 mil puestos adicionales, lo que equivale a un crecimiento cercano al 1 por ciento respecto al cierre previo.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... Ya hay Calendario oficial ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 2 al 26 de marzo?

CRECIMIENTO ANUAL Y MEJORAS SALARIALES

En la comparación anual, el empleo formal aumentó en alrededor de 96 mil plazas entre febrero de 2025 y febrero de 2026. Aunque el ritmo es moderado, las autoridades destacan la estabilidad en el mercado laboral formal.

Uno de los indicadores que más llamó la atención fue el salario base de cotización, que alcanzó un promedio de 665.6 pesos diarios, el nivel más alto del que se tenga registro. Esto representa un incremento anual de 46 pesos, equivalente a un crecimiento de 7.4 por ciento.

En términos mensuales, el ingreso promedio para trabajadores afiliados al IMSS ronda los 20 mil 245 pesos. “Es el salario promedio más alto que hemos tenido”, señaló Robledo, al destacar que el aumento supera la inflación anual reportada en el mismo periodo.

EMPLEO PERMANENTE Y PARTICIPACIÓN FEMENINA

En cuanto a la calidad del empleo, 87.4 por ciento de los puestos registrados son permanentes, es decir, cerca de 19 millones 696 mil empleos. El resto corresponde a trabajos eventuales. Este predominio de plazas estables también marca un máximo histórico para febrero.

La participación de las mujeres en el mercado formal continúa en ascenso. De los más de 22.5 millones de empleos registrados, 9 millones 29 mil 894 corresponden a trabajadoras, lo que representa 40.1 por ciento del total nacional.

El titular del IMSS añadió que el crecimiento del empleo formal y de los salarios coincide con indicadores recientes que muestran una disminución de la pobreza laboral, entendida como la proporción de personas cuyo ingreso no alcanza para adquirir la canasta básica.

PANORAMA DEL MERCADO LABORAL

El comportamiento del empleo formal es un termómetro clave de la economía mexicana, ya que refleja la incorporación de trabajadores a esquemas con seguridad social y prestaciones. Las cifras del IMSS no incluyen empleo informal, por lo que ofrecen una radiografía específica del sector asegurado.

· El IMSS fue fundado en 1943 y es la principal institución de seguridad social en México.

· Febrero suele ser un mes de menor dinamismo laboral tras el cierre de contratos temporales de fin de año.

· Más de ocho de cada diez empleos formales registrados actualmente son permanentes.

· El salario base de cotización es el referente para calcular prestaciones como pensiones, incapacidades y aportaciones al Infonavit.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tercera Guerra Mundial?... Las profecías de Nostradamus y Baba Vanga regresan en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos

Con estos números, febrero de 2026 se posiciona como el mejor registro histórico para ese mes en términos de empleo formal, consolidando una tendencia de crecimiento moderado pero constante en el mercado laboral asegurado.