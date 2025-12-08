IMSS registra cifra récord de empleo formal con 22.8 millones de trabajadores

Este incremento mensual se suma al acumulado anual de 599 mil 389 puestos , lo que posiciona a 2025 como uno de los mejores años en materia de empleo formal. La cifra refleja un mercado laboral más sólido, impulsado por políticas económicas que fortalecen la formalidad.

México logró un nuevo hito laboral al alcanzar 22 millones 837 mil 768 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) , marcando el registro más alto desde que existe la institución. El anuncio fue realizado por Zoé Robledo, director del Seguro Social, quien destacó que este avance demuestra una economía dinámica y en expansión. En noviembre, el país generó 48 mil 595 nuevos empleos , consolidando un año de fuerte recuperación.

Robledo explicó que el aumento anual del empleo es de 2.7%, con 194 mil 130 nuevas plazas creadas en los últimos 12 meses. Con ello, se confirma una tendencia positiva que se ha mantenido a lo largo del año.

MÁS PUESTOS PERMANENTES Y MEJORES SALARIOS

El titular del IMSS subrayó que 86.7% de los empleos registrados son permanentes, el nivel más alto en la historia del instituto. Esto significa mayor estabilidad laboral para millones de familias mexicanas, lo que también impulsa el consumo interno y la confianza económica.

En cuanto al salario, el salario base de cotización alcanzó los 624.9 pesos diarios, representando un aumento del 7% anual. Este incremento se relaciona con el ajuste al salario mínimo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que entrará en vigor en 2026 y continuará fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores.

El IMSS proyecta que esta tendencia salarial continúe, lo que beneficiará principalmente a sectores con históricamente bajos ingresos.

AVANCE DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL EMPLEO FORMAL

Otro dato relevante es el crecimiento de la participación femenina en el mercado laboral, con 9 millones 229 mil mujeres afiliadas, equivalente al 40.4% del empleo total. Durante el último año, 98 mil mujeres se sumaron al empleo formal, consolidando una tendencia de inclusión laboral más acelerada.

Este aumento responde tanto a políticas públicas de igualdad como a la expansión de sectores con mayor inserción femenina. Para el IMSS, estas cifras representan un paso clave para cerrar brechas históricas de género en la fuerza laboral mexicana.

DATOS CURIOSOS

· El IMSS registra su máxima cantidad de empleos permanentes desde 1943.

· El salario base ha crecido por seis años consecutivos.

· Más de 4 de cada 10 empleos formales en México ya son ocupados por mujeres.