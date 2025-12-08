‘Mera continuadora’: Advierte ‘Catón’ que Sheinbaum comete grave error al celebrar el aniversario 7 de la 4T

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum cometió un “error grave” al convocar el pasado sábado a la celebración por los siete años de la llamada Cuarta Transformación, advierte el periodista y escritor Armando Fuentes “Catón” en su columna de este lunes.

El editorialista señala que, al asumir como propio el aniversario del movimiento impulsado por Andrés Manuel López Obrador, la mandataria renuncia a su identidad y se muestra ante el país como mera continuadora de la obra de su antecesor, en lugar de construir una Presidencia con sello propio.

“Error grave fue el de la Presidenta cuando invitó a celebrar los 7 años de la 4T. Al hablar de ese aniversario también ella abdicó de su individualidad para mostrarse como una mera continuadora de la obra de su antecesor”, refiere hoy en su columna “De Política y Cosas Peores”.

“Catón” subraya que ningún jefe del Ejecutivo en la historia había exaltado a quien lo precedió. Por el contrario –apunta–, todos buscaron “borrar la sombra” del anterior presidente para afirmar su propio liderazgo.

Este sábado, desde el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el festejo por el aniversario número siete de la llegada de la llamada 4T a la Presidencia de la República.

“Nos reunimos para celebrar siete años del inicio de una nueva era en nuestro querido México. En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México con Andrés Manuel López Obrador al frente”, dijo la mandataria ante a una plaza llena.

En su discurso, también reiteró que ella llegó “al gobierno para dar continuidad y profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública de México”. Sin embargo, a juicio del columnista, esto la “disminuye” frente a López Obrador y alimenta la percepción de que el país vive un “maximato”.

En un gesto simbólicamente delicado, afirma Fuentes Aguirre, “la primera mujer Presidenta se somete voluntariamente a un hombre”.

‘UNA CONCENTRACIÓN DE ACARREADOS’, CRITICA CATÓN AL FESTEJO DE LA 4T EN EL ZÓCALO

En su columna, “Catón” también hace una crítica a la concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México que, de acuerdo con cifras oficiales, reunió a más 600 mil personas. Para el autor de la columna “De Política y Cosas Peores”, no se trató de un acto ciudadano, sino de una movilización de acarreados convocados para simular respaldo popular.

Añade que la cifra es irrelevante porque “no fue un mitin de personas”, sino de individuos que cedieron su individualidad para convertirse en masa política manejada por operadores de la 4T.