IMSS remueve a delegado en Tamaulipas tras polémica detención con arma y efectivo; IMSS y SSP se contradicen

“No se consideró que hubiese un acto delictivo. El señor es de procedencia naval. Y la cantidad (de dinero), siendo el delegado federal del IMSS en la entidad, no hay un límite para trasladarla”, declaró Chávez García ante medios de comunicación.

La reciente detención del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar , ha generado una ola de declaraciones, versiones encontradas y denuncias formales que aún no han sido aclaradas por completo. El incidente, ocurrido el pasado 22 de abril durante una revisión vehicular en el estado, ha escalado a nivel nacional por la gravedad de los señalamientos y la respuesta institucional.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el vehículo estaba directamente vinculado con dicho reporte , ni se ha establecido alguna acusación formal contra Aranza Aguilar por este aspecto.

COORDINADOR DE IMSS-BIENESTAR RESPALDÓ A ARANZA AGUILAR TRAS DETENCIÓN

El coordinador estatal del programa IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Rodríguez Avendaño, expresó su respaldo al delegado Aranza Aguilar, destacando su trayectoria profesional como internista y cardiólogo. No obstante, aclaró que no se encontraba presente al momento de los hechos y que no estaba en condiciones de emitir una opinión definitiva sobre lo ocurrido.

“No estoy enterado de detalles, pero sí puedo decir que el doctor es un excelente especialista (...). Es un gran ser humano según me comentan”, mencionó Rodríguez Avendaño.

En contraste, la situación escaló al ámbito político luego de que el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Gutiérrez Mancilla, presentara una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS contra Aranza Aguilar. La querella incluye señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito, uso indebido de recursos públicos y portación de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército.

El legislador también pidió investigar al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y al director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, por presuntos actos de encubrimiento y protección política.

“Américo Villarreal debe dar la cara ante los señalamientos. No podemos solapar a quienes manchan el nombre de las instituciones con impunidad”, manifestó Gutiérrez Mancilla.

Asimismo, acusó a Robledo de no haber actuado ante supuestas irregularidades previas, lo cual, a su juicio, podría constituir omisión del deber legal y vulneración de principios de legalidad y honradez del servicio público, conforme a los artículos 109 y 134 de la Constitución Mexicana.

