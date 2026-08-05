Justifica INAH omisión sobre cena de la FIFA en el Castillo

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    Justifica INAH omisión sobre cena de la FIFA en el Castillo
    El INAH se comprometió a que la documentación será pública en su totalidad una vez que desaparezcan las causas legales de la reserva. CUARTOSCURO

El titular del instituto señaló que la información que se reserva es con el objetivo de no entorpecer las investigaciones

Pese a la entrega incompleta de información respecto a la cena de gala organizada por la FIFA el 10 de junio pasado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el INAH niega falta de transparencia.

Este martes, al consultarle sobre la omisión de dicho acto en los controles de eventos del Museo Nacional de Historia (MNH) proporcionados a Reforma, el titular del Instituto, Joel Omar Vázquez, sólo se refirió a la reserva de documentación a causa de una indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) en curso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/omite-el-inah-en-registros-oficiales-el-pago-de-la-cena-de-gala-de-la-fifa-en-chapultepec-OH22619362

“Hay un procedimiento en este momento que se está atendiendo, y por eso la información es reservada”, justificó el funcionario, abordado al final de una conferencia en el Museo Nacional de Antropología (MNA) donde se dieron los detalles de la 37 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).

“Para no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía, esta información se reserva”.

Tal “procedimiento” deriva de la denuncia que el 23 de junio pasado presentaran profesores e investigadores del INAH por el presunto uso indebido del Alcázar para un evento privado organizado por la FIFA. (REFORMA, 23/6/2026)

Apenas un par de horas después de las declaraciones de Vázquez ante los medios, el INAH difundió en sus redes sociales un comunicado explicando la ausencia de la mencionada cena en los controles del MNH.

Según lo informado, el recinto lleva registros internos de carácter operativo sobre las actividades realizadas en sus espacios.

“Se trata de instrumentos con una finalidad distinta a la del expediente jurídico, por lo que la ausencia del evento en dichos controles no implica que haya carecido de autorización o respaldo documental, ni que el Museo haya dejado de ejercer sus responsabilidades de supervisión, vigilancia y protección del inmueble durante su realización”, afirmó el INAH.

Asimismo, la dependencia insistió en que, por tratarse de un bien de dominio público, “la FIFA cubrió integralmente los derechos previstos en la legislación vigente”. Y que los recursos correspondientes -el pago de una contraprestación superior al millón de pesos; nunca han dado la cifra exacta- “fueron entregados en su totalidad al erario”.

“Los derechos que se pagan por actividades en cualquier evento se van a la Tesorería Federación”, había dicho Vázquez, asegurando que la FIFA habría seguido el mismo procedimiento administrativo que cualquier particular solicitante.

“Cada solicitud que se hace es revisada minuciosa y escrupulosamente. Y, por supuesto, el INAH es el que da las autorizaciones () cuando no atentan, por supuesto, contra el patrimonio cultural, en este caso contra el patrimonio histórico, o contra el patrimonio arqueológico, que es de lo que nos encargamos en el Instituto”.

Al cuestionarle sobre lo sucedido en la cena en el MNH, Vázquez habló vagamente de “actividades de promoción y de diplomacia cultural” en el marco de la Copa Mundial de Futbol de la que México recién fuera país coanfitrión.

“Son actividades que, por supuesto, involucran el encuentro entre el personal de la FIFA y las instituciones mexicanas. Y lo que se hace es una recepción que permite intercambiar, sobre todo, información de relevancia en ese sentido.

“No se trata de la FIFA. Se trata, más bien, del evento, del Mundial, que por supuesto tiene un carácter cultural y turístico. Y por eso se habla de diplomacia cultural”, intentó componer el funcionario.

Finalmente, el INAH comprometió en su comunicado que la documentación será pública en su totalidad una vez que desaparezcan las causas legales de la reserva.

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