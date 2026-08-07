Tuvo FIFA otra cena... en el Museo Nacional de Antropología

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    Tuvo FIFA otra cena... en el Museo Nacional de Antropología
    Una invitación confirmó la realización de una “Celebration Dinner” privada en el Museo Nacional de Antropología vinculada al Mundial. CUARTOOSCURO

Se revela que la FIFA celebró otra cena en el Museo Nacional de Antropología, mientras el INAH ofreció respuestas contradictorias y reservó los datos por 5 años

La cena celebrada por la FIFA el 10 de junio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec no fue la única actividad programada en un recinto del INAH alrededor del Mundial de Futbol. Una invitación que circuló entre invitados al partido inaugural incluyó también, la noche del 11 de junio, una “Celebration Dinner en el Museo Nacional de Antropología” (MNA).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/justifica-inah-omision-sobre-cena-de-la-fifa-en-el-castillo-IC22648257

Ante solicitudes de información de REFORMA, distintas áreas del instituto ofrecieron respuestas contradictorias.

La Dirección de Asuntos de lo Consultivo consideró procedente reservar durante 5 años la documentación solicitada por su relación con una carpeta de investigación, mientras que la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones respondió que no halló documento al respecto.

La invitación describía el acto como una “Cena íntima en uno de los museos más reconocidos de la Ciudad de México” , bajo convocatoria de General Atlantic, firma socia de Ollamani, que controla el Estadio Banorte .

Consultado, Antonio Saborit, director del MNA, respondió inicialmente que no recordaba el evento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fracking-en-coahuila-costaria-3-mil-mdd-al-ano-tras-freno-en-el-sur-HP22692489

“Del día de la inauguración del Mundial me acuerdo de la tromba que cayó aquí perfectamente (...) pero no recuerdo con precisión los datos que me pregunta” , señaló.

“Entonces, ¿diríamos que no se llevó a cabo?” , se le insistió.

“No lo sé, no lo sé, supongo que sí” , respondió.

La cena del Alcázar derivó en una denuncia de profesores e investigadores del INAH por el presunto uso indebido del recinto.

Con información de Israel Sánchez

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