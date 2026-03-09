Inaugura Sheinbaum Hospital Oncológico para la Mujer en la CDMX; busca replicarlo en todo México

Durante el evento, la mandataria destacó que el hospital está equipado con tecnología médica de última generación y contará con áreas dedicadas a diagnóstico, cirugía y tratamientos oncológicos , lo que permitirá brindar atención integral a las pacientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México , una unidad médica diseñada para fortalecer la atención especializada en la detección y tratamiento del cáncer femenino .

El proyecto forma parte de una estrategia para mejorar la atención médica en casos de cáncer de mama, una de las enfermedades con mayor impacto en la salud de las mujeres en el país.

Sheinbaum explicó que uno de los principales retos del sistema de salud ha sido la demora entre la detección de la enfermedad y el inicio del tratamiento.

“Parte del problema que tenemos en México es que se hace el diagnóstico y después, por falta de espacio o de atención, tarda mucho en iniciar el tratamiento”, señaló la presidenta durante su mensaje.

TECNOLOGÍA Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PACIENTES

El nuevo hospital cuenta con equipamiento médico especializado enfocado en mejorar la detección temprana del cáncer de mama y otros padecimientos oncológicos que afectan a las mujeres.

Entre los recursos tecnológicos disponibles se encuentran mastógrafos con sistemas de interpretación mediante inteligencia artificial, una herramienta que permite analizar imágenes médicas con mayor precisión y rapidez.

Además, el hospital incluye áreas clínicas y médicas como:

· Salas de diagnóstico especializado

· Quirófanos para cirugía oncológica

· Salas de quimioterapia

Este modelo de atención busca concentrar en un mismo lugar las distintas etapas del tratamiento médico, desde la detección inicial hasta las terapias posteriores.

De acuerdo con la presidenta, el objetivo es que las pacientes diagnosticadas puedan comenzar su tratamiento en un plazo máximo de 30 días, reduciendo así los retrasos que históricamente han afectado la atención oncológica en el país.

UN MODELO QUE BUSCA REPLICARSE EN TODO EL PAÍS

El director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que el hospital tendrá capacidad para atender alrededor de 142 consultas mensuales, dirigidas tanto a mujeres de la Ciudad de México como del Estado de México.

El funcionario explicó que el centro médico operará bajo un sistema de demanda espontánea, lo que permitirá que las pacientes acudan directamente al hospital para recibir una valoración médica sin necesidad de procesos administrativos prolongados.

“La idea es que cualquier mujer pueda acercarse al hospital, recibir una valoración médica y ser canalizada de inmediato al diagnóstico o tratamiento correspondiente”, señaló.

Las autoridades federales indicaron que este modelo de atención integral contra el cáncer podría replicarse en otras entidades del país en los próximos años, con el objetivo de fortalecer la red de hospitales especializados.

La apertura de esta unidad médica representa un paso dentro de las políticas de salud orientadas a ampliar la capacidad hospitalaria y mejorar la detección temprana del cáncer en mujeres, una enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de mortalidad femenina en México.

DATOS CURIOSOS

· El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más diagnosticados en mujeres en México.

· Los mastógrafos con inteligencia artificial pueden ayudar a detectar anomalías en las imágenes con mayor rapidez que los métodos tradicionales.

· El nuevo hospital busca que el tratamiento inicie en un máximo de 30 días después del diagnóstico.

· El sistema de demanda espontánea permitirá que las pacientes acudan directamente al hospital sin procesos de referencia prolongados.