¿Morena o México? A Sheinbaum se le acaba el tiempo para decidir, advierte Riva Palacio ante ultimátum de Trump

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, advierte Raymundo Riva Palacio, enfrenta un nuevo dilema ante las renovadas presiones de Donald Trump: elegir entre proteger a México de acciones unilaterales por parte del mandatario estadounidense o blindar a Morena ante los riesgos que ello implica para el país. El periodista plantea hoy en su columna “Estrictamente Personal” que a Sheinbaum Pardo se le está acabando el tiempo para definirse, al considerar que las recientes declaraciones hechas por Trump son un ultimátum para el gobierno de México en el combate contra el crimen organizado y sus nexos políticos. TE PUEDE INTERESAR: Ultimátum de Trump y oportunidad para Sheinbaum “Dos influyentes funcionarios de su gobierno adelantaron el mensaje, amenazando con acciones unilaterales si no se aceptaba ayuda para aniquilar a esas organizaciones terroristas, que compararon con Al Qaeda y el Estado Islámico, recordando que México y su gobierno están controlados por ellas”, señala Riva Palacio sobre las declaraciones de Stephen Miller, asesor de seguridad de Trump, y Pete Hegset, secretario de Guerra. A ello se suman los señalamientos de Trump sobre que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, lo que representa, de acuerdo con él, una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos. “El régimen no entiende que la mezcla del crimen organizado con Morena, que sigue fortaleciendo la maquinaria criminal, puede tener efectos devastadores para el propio obradorismo”, refiere el periodista.

RIVA PALACIO: MORENISTAS NO COMPRENDEN QUE ESTÁN SOBRE UN ‘BARRIL DE DINAMITA’ El periodista señala que dentro de la clase política de Morena existe una ceguera que no los deja ver que está “sentada sobre un barril de dinamita”, confiados en que serán blindados para no afectar al movimiento. El combate a los cárteles de la droga ha sido una de las mayores demandas hechas por el gobierno de Trump a México, así como llevar a la justicia a los políticos vinculados con estas organizaciones criminales. Sin embargo, la mandataria ha negado que haya pruebas que evidencien esos presuntos nexos, pese a las investigaciones periodísticas tanto en México como en EU que señalan que campañas políticas de Morena han sido pagadas con dinero del crimen organizado. “La reforma electoral no impide –fuera de un acto de fe– que el crimen organizado pague campañas políticas y ponga, o imponga, a sus candidatos. Morena sigue pensando en candidaturas a gubernaturas con personas vinculadas al crimen organizado, algunas de las cuales tienen investigaciones abiertas aquí y en Estados Unidos”, refiere el periodista. Riva Palacio advierte que mientras en Morena se muestra una “tranquilidad y seguridad” que sólo les brinda la impunidad, en el Departamento de Estado analizan exponer los nombres de los más de 100 políticos mexicanos a los que se les ha revocado la visa. La confianza que muestran, considera el periodista, es un error que “nace de la certidumbre de que el temor a que un caso afecte a todo el movimiento hace que el blindaje sea impenetrable”.

Tras las declaraciones de Trump donde dijo que “El epicentro de violencia de cárteles es México”, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hablaría el lunes y que hay tener la “cabeza fría”



Video: Benito Jiménez pic.twitter.com/rIi3G0QmBn — REFORMA (@Reforma) March 7, 2026

MUERTE DE ‘EL MENCHO’ DIO OXÍGENO A POLÍTICOS, PERO FUE UNA PÉRDIDA POLÍTICA PARA SHEINBAUM: PERIODISTA El autor de la columna “Estrictamente Personal” también considera que mientras la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “inyectó oxígeno a varias figuras del régimen y de otros partidos”, representó una pérdida política para la presidenta Sheinbaum. “Funcionarios mexicanos y estadounidenses sostienen que el gobierno de Sheinbaum sí deseaba que ‘El Mencho’ sobreviviera para que pudiera declarar sobre un punto de mayor interés, sobre el cual ninguno de los dos gobiernos tiene armado todo el rompecabezas: los detalles de cómo se fraguaron las alianzas del Cártel Jalisco Nueva Generación con gobernantes”, explica Riva Palacio. TE PUEDE INTERESAR: Asegura Harfuch que el poder del CJNG se ha debilitado desde operativo contra ‘El Mencho’ Las declaraciones que “El Mencho”, refiere el analista, pudo haber hecho, le habrían dado a Sheinbaum “información sobre la clase política, sobre todo la obradorista, cuyos grupos radicales parecen que siempre están saboteándola”. El periodista señala que la mandataria deberá tomar una decisión difícil, pero que si no se decide por una purga dentro de su movimiento y elige blindarlo para no alterar el statu quo heredado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se arriesga a que México padezca las consecuencias. En ese contexto, asegura que “los planes de contingencia unilateral (por parte de Washington), en caso de que México siga sin actuar contra políticos metidos con criminales, están listos hace semanas y sólo esperan que Trump dé luz verde para iniciar acciones unilaterales”.

Publicidad