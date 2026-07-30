Incapacidad financiera de Pemex impulsa propuesta de régimen fiscal para fracking en México

El Gobierno federal debe analizar la creación de un régimen fiscal especial si decide impulsar la explotación de gas natural en yacimientos no convencionales, aseguró Alfonso Reyes Pimentel, integrante del Comité de Regulación y Acceso de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

Pemex no tiene capacidad económica para invertir en el fracking, por lo que debe haber participación privada ante el elevado nivel de recursos económicos que requiere, agregó durante su participación en el foro “Una aproximación multidisciplinaria hacia el fracturamiento hidráulico” .

“El régimen debería ser escalonado, es decir, empezar siendo menos agresivo y paulatinamente aumentar los requisitos de fiscalización”, aseguró el experto durante su participación en el foro “Una aproximación multidisciplinaria hacia el fracturamiento hidráulico”.

Expuso que el régimen fiscal actual establece impuestos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Derecho del Bienestar Petrolero y la recuperación de la inversión topada a 30 por ciento cuando hay flujo de recursos diferido en varios años.

Adicionalmente, Pemex se queda al menos con 40 por ciento de los recursos que se obtienen de las utilidades, pero hay contratos que llegan a superar ese porcentaje, explicó el especialista en el foro que organizó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.