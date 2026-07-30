Incapacidad financiera de Pemex impulsa propuesta de régimen fiscal para fracking en México
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Especialistas piden un régimen fiscal especial para el fracking ante los altos costos de inversión y la falta de capacidad financiera de Pemex
El Gobierno federal debe analizar la creación de un régimen fiscal especial si decide impulsar la explotación de gas natural en yacimientos no convencionales, aseguró Alfonso Reyes Pimentel, integrante del Comité de Regulación y Acceso de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).
Pemex no tiene capacidad económica para invertir en el fracking, por lo que debe haber participación privada ante el elevado nivel de recursos económicos que requiere, agregó durante su participación en el foro “Una aproximación multidisciplinaria hacia el fracturamiento hidráulico”.
“El régimen debería ser escalonado, es decir, empezar siendo menos agresivo y paulatinamente aumentar los requisitos de fiscalización”, aseguró el experto durante su participación en el foro “Una aproximación multidisciplinaria hacia el fracturamiento hidráulico”.
Expuso que el régimen fiscal actual establece impuestos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Derecho del Bienestar Petrolero y la recuperación de la inversión topada a 30 por ciento cuando hay flujo de recursos diferido en varios años.
Adicionalmente, Pemex se queda al menos con 40 por ciento de los recursos que se obtienen de las utilidades, pero hay contratos que llegan a superar ese porcentaje, explicó el especialista en el foro que organizó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
“Hicimos un ejercicio de ver cómo se comporta un proyecto bajo desarrollo de no convencionales y contrato mixto. Lo que observamos es que no es económicamente viable para promover inversiones, debido a las restricciones o límites de participación de la empresa y recuperación de costos”.
“En otros países se ha aplicado un régimen escalonado, con menos requerimientos fiscales, que empiecen con una carga de 8 por ciento sobre los requerimientos financieros para los costos de los pozos, y conforme el proyecto avanza y se hace más rentable, aumenta la carga fiscal”, dijo en entrevista tras el evento.