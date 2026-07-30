Congreso excluye a la FGR y deja investigación de Samuel García a Fiscalía de NL

La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión planteó un acuerdo para exhortar a la Fiscalía estatal a revisar las presuntas triangulaciones de recursos públicos al despacho del Gobernador Samuel García y el gasto millonario de ese despacho en publicidad del Mandatario.

El acuerdo fue aprobado a propuesta de las diputadas federales morenistas Sandra Patricia Palacios Medina, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Olga Leticia Chávez Rojas y Petra Romero Gómez.

Se contempla que el asunto sea sometido a consideración de la Comisión Permanente en su sesión del próximo miércoles.

Originalmente, las legisladoras habían propuesto que también se dirigiera un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que informara sobre las carpetas de investigación en proceso relacionadas con estas operaciones y, en su caso, las acumulara y ampliara.

Además, pedían que la FGR revisara operaciones financieras en las que estuvieran involucradas empresas nacionales o extranjeras, así como posibles vínculos con familiares del Gobernador.

Sin embargo, la Comisión de Trabajo modificó el acuerdo y dejó únicamente el exhorto dirigido a la Fiscalía local.

“Exhorta... a la Fiscalía General de Justicia para que... analice los hechos relacionados con las presuntas triangulaciones de recursos públicos y gastos irregulares en publicidad vinculados al Gobernador del Estado de Nuevo León”, señala el acuerdo propuesto.