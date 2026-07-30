Congreso excluye a la FGR y deja investigación de Samuel García a Fiscalía de NL
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La Comisión aprobó solicitar a la Fiscalía estatal investigar presuntas triangulaciones de recursos y el gasto en publicidad del despacho de Samuel García
La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión planteó un acuerdo para exhortar a la Fiscalía estatal a revisar las presuntas triangulaciones de recursos públicos al despacho del Gobernador Samuel García y el gasto millonario de ese despacho en publicidad del Mandatario.
El acuerdo fue aprobado a propuesta de las diputadas federales morenistas Sandra Patricia Palacios Medina, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Olga Leticia Chávez Rojas y Petra Romero Gómez.
Se contempla que el asunto sea sometido a consideración de la Comisión Permanente en su sesión del próximo miércoles.
Originalmente, las legisladoras habían propuesto que también se dirigiera un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que informara sobre las carpetas de investigación en proceso relacionadas con estas operaciones y, en su caso, las acumulara y ampliara.
Además, pedían que la FGR revisara operaciones financieras en las que estuvieran involucradas empresas nacionales o extranjeras, así como posibles vínculos con familiares del Gobernador.
Sin embargo, la Comisión de Trabajo modificó el acuerdo y dejó únicamente el exhorto dirigido a la Fiscalía local.
“Exhorta... a la Fiscalía General de Justicia para que... analice los hechos relacionados con las presuntas triangulaciones de recursos públicos y gastos irregulares en publicidad vinculados al Gobernador del Estado de Nuevo León”, señala el acuerdo propuesto.
“Y, de encontrar elementos, inicie o continúe las investigaciones que conforme a derecho procedan, practicando los actos de investigación pertinentes y recabando los datos de prueba conducentes respecto de las personas físicas o morales que pudieran estar relacionadas con los hechos, deslindando las responsabilidades que correspondan”.
Según el análisis de la Comisión de Trabajo, la petición al Ministerio Público Federal no era pertinente debido a que ya existen carpetas de investigación en proceso.