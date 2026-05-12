Incautan 28 mil armas y desmantelan 2 mil laboratorios en México

En las últimas semanas, dijo Harfuch durante la mañanera, fuerzas federales han intensificado operaciones en Sinaloa, donde se han ejecutado recientemente detenciones de integrantes de grupos criminales, junto con el aseguramiento de armamento de alto poder.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dio a conocer que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han decomisado 28 mil armas de fuego, 391 toneladas de droga y 5.4 millones de pastillas de fentanilo en todo el País.

“Del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026, se han asegurado 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga aseguradas y 5 millones 480 mil pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, evitando la venta y consumo de millones de dosis de droga”, señaló.

El funcionario federal dijo que los resultados se derivan de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y autoridades de las 32 entidades federativas, lo que ha permitido terminar con células dedicadas al homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y armas, desaparición de personas, trata, robo de hidrocarburos y lavado de dinero.

Harfuch destacó detenciones realizadas recientemente en diferentes estados como Durango, Nayarit, Jalisco, Morelos y Quintana Roo, así como la detención en este último estado del ciudadano húngaro Janós Balla N, considerado uno de los diez prófugos más buscados de Europa.

También destacó que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, entre el 6 de junio de 2025 y el 30 de abril de 2026 fueron detenidos en el País mil 310 presuntos extorsionadores.