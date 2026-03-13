Incendio consume dos vehículos dentro de bodega, en Monterrey

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México
/ 13 marzo 2026
    Incendio consume dos vehículos dentro de bodega, en Monterrey
    Incendio dentro de una bodega en la colonia Del Prado, Monterrey, consumió dos vehículos almacenados; Protección Civil informó que no hubo personas lesionadas. Foto: cortesía

Los hechos se registraron en una bodega ubicada en la colonia Del Pardo, en la capital del estado

Monterrey, Nuevo León.- Dos vehículos que se encontraban dentro de una bodega fueron consumidos en su totalidad por un incendio, en Monterrey.

Los hechos se registraron en la calle Alamillo y Lorenzo Garza, en la colonia Del Prado, en la capital del estado.

Protección Civil de Nuevo León informó que atendió el reporte del incendio en una bodega, sin razón social, en la que se guardan escenarios, paneles y vehículos.

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El área del local es de unos 15 por 10 metros y se consumieron dos unidades, sin que se registraran personas lesionadas.

Aparentemente, el fuego comenzó en uno de los vehículos y logró ser controlado por los elementos que se movilizaron al sitio.

Finalmente, el lugar quedó a cargo de Protección Civil de Monterrey.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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