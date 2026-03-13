Incendio consume dos vehículos dentro de bodega, en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Dos vehículos que se encontraban dentro de una bodega fueron consumidos en su totalidad por un incendio, en Monterrey.

Los hechos se registraron en la calle Alamillo y Lorenzo Garza, en la colonia Del Prado, en la capital del estado.

Protección Civil de Nuevo León informó que atendió el reporte del incendio en una bodega, sin razón social, en la que se guardan escenarios, paneles y vehículos.

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El área del local es de unos 15 por 10 metros y se consumieron dos unidades, sin que se registraran personas lesionadas.

Aparentemente, el fuego comenzó en uno de los vehículos y logró ser controlado por los elementos que se movilizaron al sitio.

Finalmente, el lugar quedó a cargo de Protección Civil de Monterrey.