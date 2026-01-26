$!Incendio en casa habitación deja una mujer intoxicada, en Nuevo León

Una mujer con síntomas de intoxicación y varias personas evacuadas dejó un incendio en una casa habitación, en Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 07:57 horas en una vivienda, ubicada en la calle Gobernadora y Poleo en la colonia Praderas de Santo Domingo, en el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza.

