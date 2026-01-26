Incendio en casa habitación deja una mujer intoxicada, en Nuevo León
Un incendio presuntamente causado por un corto circuito movilizó a cuerpos de emergencia en San Nicolás de los Garza
Una mujer con síntomas de intoxicación y varias personas evacuadas dejó un incendio en una casa habitación, en Nuevo León.
Los hechos fueron reportados a las 07:57 horas en una vivienda, ubicada en la calle Gobernadora y Poleo en la colonia Praderas de Santo Domingo, en el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza.
Una unidad de Protección Civil del estado atendió el reporte del siniestro el cual aparentemente fue ocasionado por un corto circuito.
Personal de Protección Civil de San Nicolás de los Garza se encargó de sofocar el incendio. En el lugar se realizó la evacuación de seis personas, además se atendió en el lugar a una mujer la cual presentó síntomas de intoxicación por inhalación de humo.
En el lugar se eliminaron riesgos y en el lugar se quedó a cargo la policía de Sab Nicolás.