Incendio en cine en Nuevo León ocasiona evacuación de 60 personas

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México
/ 20 marzo 2026
    Incendio en cine en Nuevo León ocasiona evacuación de 60 personas
    Un incendio en una sala de cine provocó la evacuación de unas 60 personas de una plaza comercial, en Juárez, Nuevo León. FREEPIK

Los hechos se registraron en una de las salas de Cinemex que está ubicado al interior de la plaza Paseo Juárez

MONTERREY, NL.— Un incendio en una sala de cine provocó la evacuación de unas 60 personas de una plaza comercial, en Juárez, Nuevo León.

Los hechos se registraron la noche del jueves poco después de las 22: 00 horas al interior de una de las salas de Cinemex de la plaza comercial Paseo Juárez, ubicada avenida Las Torres y Carretera a Reynosa en la colonia Paseo del Prado, en el mencionado ayuntamiento.

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Protección Civil del estado atendió el reporte del siniestro que ocasionó una gran nube de humo que se extendió por todo el local.

De manera extraoficial, trascendió que habría sido un cortocircuito lo que ocasionó el incendio.

“De manera preventiva se llevó a cabo la evacuación de 60 personas, sin que se reportaran lesionados”, precisó la dependencia estatal.

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PCNL en coordinación con Protección Civil de Juárez y personal de mantenimiento de la plaza realizaron la revisión del techo y al encontrar daños en el área donde se originó el fuego acordonaron la zona de forma preventiva.

Tras sofocar el incendio se abrieron las puertas de emergencia para la ventilación y el lugar quedó a cargo de la policía municipal para su resguardo.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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