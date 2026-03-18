Cortocircuito origina fuerte incendio, en Saltillo

Un cortocircuito fue el que originó un fuerte incendio en una casa habitación ubicada en la colonia Ignacio Zaragoza, donde lograron poner a salvo a dos perros de la raza pitbull.

Todo ocurrió en el domicilio marcado con el número 1457, en el cruce de las calles Sau y Cerezo, hasta donde se movilizaron dos unidades de la estación oriente de Bomberos. El fuego se inició en la planta alta, donde se encontraban instalados dos tejabanes utilizados como taller de carpintería. En el lugar había maquinaria para el corte y trituración de madera que presuntamente quedó conectada. Se indicó que una de estas máquinas se sobrecalentó, lo que habría provocado el siniestro, mismo que en cuestión de segundos se propagó hacia los techos de madera.

Aparentemente, al momento del incendio no había personas en la vivienda o en el taller, por lo que fueron vecinos quienes realizaron el reporte al sistema de emergencias 911. En la azotea se localizó a un perro pitbull de color miel, el cual fue rescatado por familiares de los propietarios. Otro perro, conocido como “Güero”, fue entregado a elementos de la Policía Ambiental, ya que presentaba quemaduras en la parte posterior y requería atención. Vecinos también mencionaron que entre los escombros podría encontrarse “La Güera”, una perra.

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Posteriormente, fue localizada asustada y atorada entre las rejas de la vivienda, logrando ponerla a salvo. Sin embargo, la perra se mostró agresiva, mordió al propietario y salió corriendo. Elementos de la Policía Ambiental tuvieron dificultades para controlarla y la siguieron por toda la calle. El incendio también afectó dos viviendas contiguas, así como una columna de madera perteneciente a una empresa telefónica, causando daños de consideración. Una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al sitio para suspender momentáneamente el suministro eléctrico, ya que el fuego afectó cableado de alta tensión.

Finalmente, personal de Protección Civil asesoró a los propietarios del inmueble para desalojarlo, debido a los daños estructurales que presenta la loza. Indicaron que existe riesgo de colapso, ya que el fuego afectó muros y otras estructuras del inmueble.