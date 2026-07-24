Incendio en tarimera provoca la evacuación de 45 personas en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Incendio en tarimera provoca la evacuación de 45 personas en NL
    Incendio en tarimera provoca la evacuación de 45 personas en NL

Los hechos se registraron la noche del jueves en el negocio ubicado en el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza

Monterrey, Nuevo León.- El incendio de una tarimera ocasionó la movilización de elementos de Bomberos y rescatistas, así como provocó la evacuación de 45 personas pertenecientes a siete familias que viven cerca de ese negocio, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El inmueble se ubica sobre la calle Margarita 321 en la colonia 4 de octubre, en el mencionado ayuntamiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/voraz-incendio-en-linea-de-traileres-deja-un-muerto-y-cuatro-lesionados-en-pesqueria-nuevo-leon-OG22356118

Protección Civil del estado reportó que al momento de su arribo ya se encontraba en el lugar personal de Protección Civil municipal que se encargó de realizar el ataque directo desde distintos flancos para dar protección a los domicilios aledaños.

El negocio se denomina “Tarimas Sánchez” y está ubicado en un terreno de 50 por 15 metros cuadrados y es colindante von un taller de soldadura.

Como medida preventiva se efectuó la evacuación de 45 personas pertenecientes a unas siete familias que habitan en las casas cercanas a la tarimera.

Protección Civil trabajó en coordinación con el Municipio de Monterrey que también brindó apoyo en el área.

A pesar de lo aparatoso del siniestro no se reportaron personas lesionadas.

En las acciones también participaron elementos de Bomberos San Nicolás, Protección Civil Monterrey y la Policía municipal, entre otros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


incendios

Localizaciones


Nuevo León
San Nicolás de los Garza

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Palabras de aliento

Palabras de aliento
NosotrAs: Y la maternidad en solitario

NosotrAs: Y la maternidad en solitario

Sheinbaum aseguró que México no enfrenta nuevos aranceles tras la reunión con el representante comercial de Estados Unidos.

‘México no tiene un nuevo arancel’... Sheinbaum asegura que se mantiene esquema actual
Un testimonio difundido por el periodista Óscar Balderas expone un presunto esquema de secuestro y extorsión contra turistas en las Grutas de Cacahuamilpa.

Grutas de Cacahuamilpa... Denuncian modus operandi para secuestrar y extorsionar con falsos guías turísticos
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Muchas personas utilizan los términos pensión y jubilación como si fueran sinónimos, pero no significan lo mismo.

¿Vas a retirarte del IMSS? La diferencia entre pensión y jubilación podría cambiar la forma en que planeas tu retiro
Agenda. Filippa Giordano, las tradicionales Mañanitas y el musical ‘Cats’ encabezan la agenda cultural para despedir los festejos de la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Mañanitas a la ciudad, concierto de Filippa Giordano y función de ‘Cats’
Baltimore dio de baja al mariscal de campo con raíces mexicanas para abrir un lugar en el roster al veterano centro Ethan Pocic.

NFL: Ravens dejan fuera al quarterback novato Diego Pavia antes del inicio del training camp