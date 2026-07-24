Incendio en tarimera provoca la evacuación de 45 personas en NL

El inmueble se ubica sobre la calle Margarita 321 en la colonia 4 de octubre, en el mencionado ayuntamiento.

Monterrey, Nuevo León.- El incendio de una tarimera ocasionó la movilización de elementos de Bomberos y rescatistas, así como provocó la evacuación de 45 personas pertenecientes a siete familias que viven cerca de ese negocio, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Protección Civil del estado reportó que al momento de su arribo ya se encontraba en el lugar personal de Protección Civil municipal que se encargó de realizar el ataque directo desde distintos flancos para dar protección a los domicilios aledaños.

El negocio se denomina “Tarimas Sánchez” y está ubicado en un terreno de 50 por 15 metros cuadrados y es colindante von un taller de soldadura.

Como medida preventiva se efectuó la evacuación de 45 personas pertenecientes a unas siete familias que habitan en las casas cercanas a la tarimera.

Protección Civil trabajó en coordinación con el Municipio de Monterrey que también brindó apoyo en el área.

A pesar de lo aparatoso del siniestro no se reportaron personas lesionadas.

En las acciones también participaron elementos de Bomberos San Nicolás, Protección Civil Monterrey y la Policía municipal, entre otros.