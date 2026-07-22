$!Voraz incendio en línea de tráileres deja un muerto y cuatro lesionados en Pesquería, Nuevo León

El voraz incendio registrado en una línea de tráileres dejó un saldo de un fallecido y cuatro lesionados en Pesquería, Nuevo León, este miércoles.

El siniestro se originó en unos contenedores de hidrocarburo y avanzó rápidamente. Hasta el momento, la afectación es de seis tractocamiones, 10 contenedores semifijos y cuatro autotanques con un aproximado de 420 litros de hidrocarburos en su interior.