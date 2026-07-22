Voraz incendio en línea de tráileres deja un muerto y cuatro lesionados en Pesquería, Nuevo León

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    Voraz incendio en línea de tráileres deja un muerto y cuatro lesionados en Pesquería, Nuevo León
    Incendio en Pesquería | Cortesía de Protección Civil Nuevo León Vanguardia

La afectación es de seis tractocamiones, 10 contenedores semifijos y cuatro autotanques con un aproximado de 420 litros de hidrocarburos

El voraz incendio registrado en una línea de tráileres dejó un saldo de un fallecido y cuatro lesionados en Pesquería, Nuevo León, este miércoles.

El siniestro se originó en unos contenedores de hidrocarburo y avanzó rápidamente. Hasta el momento, la afectación es de seis tractocamiones, 10 contenedores semifijos y cuatro autotanques con un aproximado de 420 litros de hidrocarburos en su interior.

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Protección Civil de Nuevo León confirmó el deceso de un hombre, el cual primero había sido reportado como desaparecido; sin embargo, fue encontrado sin vida. En el sitio del siniestro se atendió a Juan Manuel Ruiz González, de 28 años, quien es velador del negocio, ubicado sobre la Carretera a Dulces Nombres y Serafín Peña, en la colonia Dulces Nombres. El hombre de intoxicación por humo, pero no requirió de traslado.

Por su parte, tres trabajadores fueron trasladados a la Clínica 67 del IMSS para ser atendidos de quemaduras de segundo y tercer grado. Dos fueron identificados como Miguel Ángel Pérez Nieto y Luis Gerardo Casanova Guillén y un tercero del cual no se brindó el nombre.

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En el sitio trabajaron elementos de distintas dependencias como Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Pesquería, Monterrey y Marín, así como la Secretaría de Salud, Agua y Drenaje, CFE, Fuerza Civil y la Policía de Cadereyta, entre otros.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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