Inconsistencias en caso de presunto secuestro de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo

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    Inconsistencias en caso de presunto secuestro de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo
    FGJEM investiga el caso de la alcaldesa de Tenancingo tras presunto secuestro; hay detenidos y señalamientos contra la edil, su esposo y su cuñado. VANGUARDIA

Han sido señaladas discrepancias entre las declaraciones de Nancy Nápoles Pacheco y la FGJEM, después de haber denunciado su secuestro en Tenancingo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre una investigación relacionada con el presunto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, ocurrido el último día de mayo, en un caso que posteriormente derivó en la detención de tres personas y en la apertura de una acción penal contra la propia edil, su esposo y su cuñado.

De acuerdo con la información difundida por la FGJEM, la investigación también incluye elementos que contrastan con la denuncia inicial presentada por la funcionaria municipal, así como con declaraciones posteriores de personas involucradas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcaldesa-de-tenancingo-reaparece-tras-reportarse-su-secuestro-y-asegura-que-continuara-en-funciones-JA21128067

PRIMER RELATO: NANCY NÁPOLES PACHECO DENUNCIA DE SECUESTRO Y SOLICITUD DE RESCATE

Según la denuncia inicial de la alcaldesa, la tarde del domingo señalado llegó a su domicilio acompañada de su madre y su hermana. Al descender de su vehículo, un hombre armado descendió de otro automóvil y la habría obligado a subir a la unidad bajo amenazas.

En su primera versión ante autoridades, la funcionaria refirió que posteriormente fue contactada por sus familiares a través de un teléfono que le fue proporcionado por sus captores, mediante el cual solicitó un rescate de 40 millones de pesos. En ese mismo contacto, habría señalado que los recursos podían ser obtenidos de las arcas del ayuntamiento en caso de ser necesario.

La narrativa inicial también establecía que la policía municipal comenzó a rastrear a los presuntos responsables, y que la alcaldesa habría logrado liberarse durante el traslado, tras un descuido de los supuestos captores, para después pedir auxilio en una zona rural a las afueras del municipio.

SEGUNDA DECLARACIÓN: VARIACIONES EN EL RELATO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

Al presentar la denuncia formal al día siguiente ante la Fiscalía del Estado de México, la alcaldesa realizó una segunda declaración en la que describió que un vehículo rojo con tres ocupantes se aproximó a su domicilio.

En este segundo relato, señaló que uno de los sujetos la tomó del brazo y la amenazó con un arma de fuego para privarla de su libertad. También indicó que tuvo oportunidad de entregar sus pertenencias a un familiar que se encontraba en el lugar.

Respecto a los presuntos agresores, afirmó que le dijeron haber sido enviados para privarla de la vida, junto con su madre, su hermana y su sobrino. Añadió que durante el traslado hacia una comunidad fuera del centro de Tenancingo, logró escapar en un descuido y posteriormente pidió ayuda desde un domicilio particular.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcaldesa-de-tenancingo-fingio-secuestro-para-justificar-desfalco-de-40-mdp-fgjem-captura-a-implicados-MA21472169

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA Y DETENCIONES

La Fiscalía estatal informó que el caso no fue archivado y que se abrió una investigación para esclarecer los hechos.

Como parte de las diligencias, la autoridad ministerial reportó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el incidente, quienes habrían huido hacia el estado de Oaxaca.

De acuerdo con el comunicado oficial, las investigaciones también derivaron en la imputación contra la alcaldesa, su esposo y su cuñado, a quienes se les atribuye la posible planeación del hecho.

La Fiscalía indicó además que, con base en las indagatorias, la edil habría proporcionado la ruta que debían seguir los presuntos participantes para evitar cámaras de videovigilancia. También señaló que, tras detectar que un testigo había reportado el caso, la funcionaria habría realizado una llamada telefónica para advertir que “todo se salió de control” y solicitar la suspensión de la operación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-testigo-todo-lo-estaban-planeando-ellos-en-secuestro-de-la-alcaldesa-de-tenancingo-DP21480333

RESPUESTA DE LA ALCALDESA Y ACUSACIONES DE MOTIVACIÓN POLÍTICA

Tras el pronunciamiento de la Fiscalía, la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco negó la versión oficial y sostuvo que fue víctima de un secuestro fallido del cual logró escapar.

En un mensaje difundido en video a través de redes sociales, afirmó que atendió citaciones y presentó pruebas durante el proceso, y señaló haber recibido un trato que calificó como discriminatorio.

La edil también acusó a funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México de construir una acusación en su contra con fines políticos, en el contexto previo a los procesos electorales de 2027.

PROCEDIMIENTO PARTIDARIO EN MORENA

Horas después de las declaraciones de la alcaldesa, la dirigencia nacional de Morena informó la apertura de un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con el objetivo de suspender sus derechos partidarios.

El partido indicó que la medida fue solicitada por la dirigente Ariadna Montiel, y señaló que el proceso se realiza conforme a sus lineamientos internos.

En un comunicado, Morena expresó que no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios de la organización política.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-inicia-suspension-de-derechos-partidarios-contra-alcaldesa-de-tenancingo-PG21500384

CONTRASTE DE VERSIONES EN EL CASO

Las versiones difundidas sobre el hecho presentan diferencias en elementos centrales del relato:

En la primera denuncia, la alcaldesa refirió un secuestro con rescate solicitado y participación de una mujer y dos hombres, mientras que en la segunda declaración habló de tres hombres y de una dinámica de escape durante el traslado.

La Fiscalía sostiene que la ruta del presunto secuestro habría sido sugerida por la propia funcionaria, mientras que la versión de la alcaldesa describe una privación de la libertad iniciada con violencia en su domicilio.

La autoridad ministerial informó sobre la posible planeación del hecho por parte de la edil y personas cercanas, mientras que ella mantiene que se trató de un secuestro real del cual logró liberarse.

Las investigaciones continúan en curso y la autoridad estatal no ha emitido una determinación judicial definitiva sobre la responsabilidad de las personas involucradas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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