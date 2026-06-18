Afirma testigo: ‘todo lo estaban planeando ellos’ en secuestro de la alcaldesa de Tenancingo

El supuesto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo , Nancy Nápoles, habría sido planeado por ella misma, su esposo y su cuñado con el fin de justificar un faltante de 40 millones de pesos del erario municipal. La presidenta municipal buscaba cubrir el desfalco que había sido usado para comprar vehículos y un departamento, según informó ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La alcaldesa había denunciado originalmente que fue secuestrada el pasado 31 de mayo por un grupo de hombres que llegó hasta su casa y, de manera violenta, la subió a un automóvil.

Tras su “liberación”, Nápoles declaró ante la Fiscalía que la habían amenazado con matarla a ella, a su mamá, a su hermana ya un sobrino si no pagaban 40 millones de pesos.

Sin embargo, las investigaciones de las autoridades detectaron inconsistencias en su testimonio, y un testigo colaborador terminó por aceptar que se tratara de un autosecuestro.