Incrementa 20% fondo para proyectos de trenes, incluido el Saltillo-Nuevo Laredo

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    Incrementa 20% fondo para proyectos de trenes, incluido el Saltillo-Nuevo Laredo
    El México-Querétaro registró la mayor alza, pasó de 166 mil 974 millones de pesos en 2025, a 206 mil 785 millones en 2026. REFORMA

Según proyecciones, aumentó en 93 mil millones de pesos el presupuesto para los cuatro proyectos de trenes de pasajeros existentes

El Gobierno federal incrementó en más de 93 mil millones de pesos el presupuesto para los 4 proyectos de trenes de pasajeros en curso, un aumento de casi 20 por ciento respecto de los montos originales.

Según el registro de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda en su informe trimestral al Congreso, al cierre de marzo pasado, los 4 proyectos ya tienen un presupuesto combinado de 569 mil 784 millones de pesos.

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Fuentes de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado indicaron que los proyectos de trenes, como se ha informado en la conferencia matutina y se ha publicado en todas la licitaciones, hacen estimaciones de estos proyectos.

”Primero se hace la ingeniería básica y, después con esa ingeniería, se hace la licitación de un proyecto integral que es ingeniería de detalle y construcción. Es una práctica común en proyectos de infraestructura de gran escala en todo el mundo y recomendado por organismos internacionales. Por lo tanto, es normal que haya estudios en proceso al mismo tiempo que hay obra.

”Segundo: Los montos registrados en la cartera de inversiones de Hacienda son estimaciones de inversión, no son ni montos contratados ni ejercidos. Las estimaciones de los montos de inversión pueden sufrir modificaciones por distintas razones sin que necesariamente se reflejen en los montos contratados y/o ejecutados”, indicaron las fuentes.

Los presupuestos originales, registrados ante la SHCP entre el primero y el tercer trimestre de 2025, ascendían a 476 mil 550 millones de pesos. El aumento global fue de 19.5 por ciento en términos nominales.

Los proyectos en cuestión son los trenes México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, AIFA-Pachuca y Saltillo-Nuevo Laredo, todos en etapas de obra, pues integran la primera fase del ambicioso plan ferroviario del actual Gobierno.

El México-Querétaro tuvo el mayor incremento, al pasar de 166 mil 974 millones de pesos en 2025, a 206 mil 785 millones en 2026, un aumento de 24 por ciento.

Se trata de techos presupuestales, es decir, no necesariamente se va a gastar todo el dinero, pero la experiencia de todas las obras ferroviarias de la última década, indica que el costo siempre termina siendo muy superior a la previsión inicial.

El Tren Maya fue presupuestado en 160 mil millones de pesos y terminó costando más del triple; el México-Toluca pasó de 42 mil a 148 mil millones de pesos; la ampliación del Suburbano al AIFA, prevista en 12 mil 479 millones en 2020, requirió 29 mil 658 millones.

La SHCP dejó de publicar el año pasado detalles de los proyectos de inversión, por lo que se desconoce si los estudios costo-beneficio han sido actualizados para justificar los incrementos.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) controla las obras para el Querétaro-Irapuato y el Saltillo-Monterrey, y los 7 contratos principales de obra ya adjudicados a consorcios que construyeron el Tren Maya suman unos 103 mil 600 millones de pesos.

A estos deben sumarse múltiples contratos para supervisión, oficina integradora, rieles, sistemas, material rodante (trenes), certificaciones de seguridad, construcción de estaciones y obras complementarias, entre otros, que a estas alturas suman al menos unos 50 mil millones de pesos.

El México-Querétaro y el AIFA-Pachuca, en contraste, están a cargo de la Secretaría de la Defensa (Sedena), por lo que no hay información pública sobre contratos ni otros detalles, entre ellos, si está usando dinero de sus fideicomisos para financiar las obras.

Los 4 proyectos suman 786 kilómetros y son apenas la primera de 4 fases. Las 3 restantes abarcan 9 tramos que suman 2 mil 607 kilómetros, es decir, está pendiente conocer el costo de casi 77 por ciento de la expansión ferroviaria que se pretende en este sexenio.

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