Sheinbaum asegura desde Durango que la 4T defiende la soberanía de México

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México
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    Sheinbaum asegura desde Durango que la 4T defiende la soberanía de México
    Esteban Villegas, gobernador de Durango, y Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México Presidencia

Sheinbaum celebra coordinación con el gobierno estatal de Durango, a pesar de ser dos partidos distintos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que en la llamada cuarta transformación se lucha por un gobierno independiente y soberano. Durante la entrega de Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum Pardo declaró que “no hay nada que detenga” a las mexicanas y los mexicanos.

Las mujeres podemos ser lo que queramos ser; a las niñas, a las jóvenes que siempre luchen por sus sueños. No hay nada que nos detenga a las mujeres.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-defensa-la-compra-de-aeronaves-tras-ayuda-en-venezuela-BG22069967

Y tampoco hay nada que nos detenga las y a los mexicanos. México es un país grandioso, y las mexicanas y los mexicanos somos trabajadores aquí en nuestro país y también allá del otro lado en los Estados Unidos (...).

En la cuarta transformación luchamos porque México es un país independiente. México es un país soberano, luchamos por la libertad, por la justicia social y por la democracia, ese es el pueblo de México, esa es la cuarta transformación de la vida pública’, declaró en el marco de los casos de Ismael “El Mayo”, el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Insunza.

Durante su conferencia en Durango, la presidenta Sheinbaum agradeció al gobernador del estado, Esteban Villegas, partidario del PRI, una de las principales oposiciones políticas de Morena. Sin embargo, el mismo gobernador halagó y mostró una animada bienvenida a la mandataria federal.

Habrá mucha gente que nos quiera ver divididos, pero ahorita México requiere de unidad, ahorita México requiere de una sola voz. Ahorita México está enfrentando procesos que requieren que la presidenta tenga todo el apoyo de todos los mexicanos’ expresó el gobernador de Durango.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-reconoce-al-agrupamiento-yumare-de-la-sedena-por-sus-labores-en-venezuela-MH22071850

Ante los comentarios del militante del PRI, la presidenta Sheinbaum expresó lo siguiente:

Muchas gracias, gobernador de Durango, gracias, Esteban, por la coordinación que tenemos en todo... Hay gobiernos que, aunque no vengamos del mismo partido, nos coordinamos bien, y ese es el caso de Durango, gracias, Esteban

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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