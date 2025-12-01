Incrementan los casos de VIH en diferentes estados de México

Aunque los avances en tratamiento y prevención han mejorado la atención, el VIH continúa en ascenso, pues en Yucatán más de 12 mil personas viven con el virus.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que se conmemora este 1 de diciembre, Pablo Alemán Góngora, director de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih), organización que promueve la detección oportuna del VIH en Yucatán, indicó que en el primer semestre de 2025 se registraron 298 nuevos casos en el estado, lo que representa un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

Hay que señalar que, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) al cierre del primer semestre del 2025, los tres estados con mayor tasa de nuevos diagnósticos de VIH por cada 100 mil habitantes son: Quintana Roo con 32.50; Colima con 12.81 y Yucatán con 12.53.

Alemán Góngora alertó que la población de 25 a 29 años lidera los nuevos casos en el estado, seguido de los jóvenes de 20 a 24 años.

‘El miedo al estigma social hace que muchas personas posterguen la prueba hasta presentar síntomas graves, lo cual limita los buenos resultados del tratamiento e incrementa la tasa de contagios’.

Por parte, Gerardo Cabrera, director del colectivo S3D, pidió a las autoridades estatales garantizar el suministro de medicamentos y recursos suficientes para enfrentar la atención y prevención del VIH.

Alertó que este año, el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del VIH ha identificado nueve casos de la enfermedad en niñas y niños menores de seis años.

El activista cuestionó que, aunque existen reportes y estudios oficiales sobre la situación del VIH en el estado, estos no siempre derivan en acciones concretas.

‘Las cifras muestran un aumento de contagios en personas cada vez más jóvenes, pero esa información no sirve de nada si no se convierte en campañas, estrategias o decisiones de política pública’, manifestó.

Lamentó la ausencia de programas especializados para adolescentes que nacieron con VIH, quienes enfrentan retos educativos, emocionales y sociales particulares.

Por otra parte, informó que el próximo 6 de diciembre a las 18 horas en el Centro Histórico de Mérida se realizará la Caminata Nocturna Silenciosa, para recordar a quienes han fallecido por el VIH/SIDA.

REPUNTAN CASOS DE VIH EN MORELOS

En los 14 meses de esta administración estatal, Morelos registró 475 nuevos casos de VIH en 2024 y otros 58 casos en este 2025, lo que suma 533 casos nuevos detectados.

La cifra total de personas infectadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana es de 2 mil 529.

El secretario de Salud en Morelos, Mario Ocampo, informó que los portadores del virus son personas de todas las edades, incluyendo desde recién nacidos, cuyo contagio ha sido detectado mediante pruebas a las mujeres embarazadas.

Desgraciadamente, dijo el secretario de despacho, hay personas contagiadas desde el año de edad adultos de 89 años.

‘En este año tenemos detectados 533 casos de VIH, estos datos son solamente de personas sin seguridad social que tratamos en el IMSS Bienestar y en Servicios de Salud de Morelos. Actualmente por todas las personas en el estado de Morelos, tenemos 2,529 personas que reciben atención en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS)’, afirmó.

En conferencia de prensa, Ocampo consideró que el repunte de casos se debe a la búsqueda de los mismos en campo, donde llevan la detección y el tamizaje para este y otro tipo de enfermedades, con el propósito de encontrar los casos en su etapa más temprana para brindar un adecuado control.

El secretario de salud precisó que el mayor número de casos de VIH en Morelos radica en el grupo de 26 años a 45 años porque hay relaciones sexuales de riesgo y no ocupan protección. Frente a la situación, convoca la ciudadanía de Morelos a ejercer su sexualidad con responsabilidad, cuidado y protección.

La prevalencia de aportación del VIH sigue siendo mayor en hombres en un porcentaje de 80 % contra un 20 % de mujeres, explicó.