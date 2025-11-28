Acumula México alrededor de 370 mil casos de personas con VIH

CIUDAD DE MÉXICO- Después de 44 años de que iniciara la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana en el mundo, en 1981 con los primeros casos reportados en Estados Unidos y que fuera descubrimiento del virus causante del VIH en 1983; actualmente México acumula cercar de 370,000 casos y hasta el mes de septiembre de 2025 se han identificado 15,480 nuevas personas infectadas, afirmaron especialistas. A cuatro días de que se conmemore el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, el 1 de diciembre, el especialista en infectología Sigfrido Rangel resaltó que de este total, el 80 % son hombres; 19 % son mujeres y el 1 % son menores de 15 años. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318 “Es una epidemia parcialmente controlada, aunque los casos han ido aumentando en los últimos años. Tenemos alrededor de casi 20.000 casos por año, si comparamos con lo que ha ocurrido en los últimos tres o cuatro años pues sí observamos un incremento”, explicó Rangel. Además, el especialista en infectología precisó que este aumento de casos “no es distinto de lo que está ocurriendo en otros países en el mundo”, por lo que “la enfermedad continúa siendo un problema de salud pública muy importante, especialmente entre la población joven”.

Si bien, los expertos calculan que cerca de 200 mil pacientes están en tratamiento, Javier Martínez, quien es el presidente de la Red Mexicana de Personas que viven con VIH/SIDA, precisó que en Ciudad de México, dos de cada 10 pruebas salen positivas con este virus, mientras que cuatro a sífilis. DISMINUYE LA PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DE ESTA ENFERMEDAD Rangel considera que sobre a las razones detrás del aumento de casos es “la disminución de la percepción de gravedad de la enfermedad”, esto es debido a que éste padecimiento pasó de ser mortal a tratable, es decir, los pacientes pueden a llegar tener “casi la misma esperanza de vida que la población general” esto es gracias al tratamiento antirretroviral. Así también para el especialista, la falta de una educación preventiva en la “población de riesgo” es otro factor que provocó el incremento de casos, por lo que resaltó que es esencial que se tenga conocimiento de los medicamentos que disminuyen “el riesgo de enfermarse”.

“Si todos los pacientes en riesgo tomarán profilaxis, o tomarán un medicamento para prevenir la transmisión podríamos detenerla y desaparecer los casos nuevos de infección por VIH en unos años. Alguna vez se pensó que para 2030 podríamos tener cero transmisiones nuevas”, explicó Rangel tras indicar que este es un dato que recoge la Organización Mundial de la Salud. Los tres especialistas, Rafael Polanco, quies es el gerente de Defensa del Paciente de Asuntos Gubernamentales en GSK México, Rangel y Javier Martínez, quien es el presidente de la Red Mexicana de Personas que viven con VIH/SIDA, abordaron esta situación haciendo énfasis en las barreras de acceso a pruebas y tratamientos en poblaciones rurales, tal cual ocurre en el estado de Chiapas, que hasta ahora registra 9,153 casos notificados, y en donde además “el estigma (al VIH) es muy alto”. “Hay hombres que tienen sexo con hombres que no se identifican como homosexuales, entonces piensan que el VIH es solamente para (esta comunidad) y desde ahí tenemos una barrera”, describió Polanco. ENVEJECIMIENTO Y VIH/SIDA Por otra, Martínez se refirió a otro problema, el progresivo envejecimiento de la población que padece VIH/SIDA, este ya fue analizado por la investigación ‘Positive Perspective’, en el que se agrupan los resultados de pacientes y líderes en el tema, en 29 países, entre ellos distintos estados del territorio mexicano.

“Las personas con VIH están envejeciendo (...) y ahora las diagnostican con diabetes o hipertensión”, aseveró Martínez, quien también indicó que tampoco hay una especialistas en geriatría especializados en esta enfermedad.