Indaga Fiscalía de Nuevo León venta de cuatro boletos falsos para el Mundial

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    Indaga Fiscalía de Nuevo León venta de cuatro boletos falsos para el Mundial
    Desde el inicio del Mundial, la Fiscalía de NL ha recibido 11 denuncias por diferentes hechos en torno al evento. AP

Tres mexicanos y un italiano habrían sido estafados con entradas falsas para el duelo entre Suecia y Túnez

El Fiscal General Javier Flores informó que investigan la venta de cuatro boletos falsos para el Mundial del 2026.

Aunque no lo precisó en la rueda de prensa, una fuente allegada al caso señaló que los boletos eran para el partido entre Suecia y Túnez, que se disputó el domingo pasado en el Estadio Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/podria-estar-en-el-extranjero-socio-de-peak-piden-intervencion-de-interpol-DB21461992

Las víctimas, dijo el Fiscal, son tres mexicanos y un italiano, quienes presentaron su denuncia ante la Fiscalía.

Flores dijo que durante los eventos del Fan Fest en Fundidora, se han presentado cuatro denuncias, tres de ellas por robo de celular y una más por el robo de una bolsa.

También se presentó una denuncia por un robo tipo cristalazo en las inmediaciones del Estadio Monterrey.

En total, desde el 11 de junio que inició el Mundial, se han presentado 14 denuncias por diversos hechos.

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