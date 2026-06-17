Podría estar en el extranjero socio de Peak; piden intervención de Interpol

En rueda de prensa, el Vicefiscal Luis Enrique Orozco señaló que también se pidió apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para ubicar al sospechoso.

Víctor Hugo Sepúlveda, socio de Peak Investment y acusado de fraude, habría salido del País, por lo que se solicitó apoyo a la Interpol para localizarlo, informó la Fiscalía General de Nuevo León.

El funcionario afirmó que la orden de aprehensión que había girado un Juez para detener a Víctor Hugo, se encuentra vigente.

“El Juez de Control informó a la Fiscalía que el mandamiento judicial que él (Víctor) había combatido por medio de un amparo quedaba ejecutable, es decir, se encuentra vigente y en condición de cumplirse.

“La Fiscalía reanudó las actividades de localización para cumplir con este mandamiento judicial, no ha sido posible localizarlo, se presume que se encuentra en el extranjero”.

Luis Enrique Orozco agregó que el órgano autónomo estaría solicitando la emisión de una Alerta migratoria y una ficha roja.

Por lo menos 155 inversionistas de diferentes estados denunciaron por fraude de más de 251 millones de pesos al fondo sampetrino Peak Investment Fund Management ante la Fiscalía estatal.

Víctor Hugo Sepúlveda fue detenido en España el 1 de octubre del 2025 y extraditado a México el pasado 22 de abril, pero evitó su detención gracias a una suspensión de amparo que dio una jueza de Tamaulipas.