INE mantiene 18 investigaciones por presunta corrupción; 96% de sus contratos presenta riesgos

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abiertas 18 investigaciones por posibles actos de corrupción e irregularidades administrativas. De ese total, cinco expedientes ya avanzaron a procedimientos de responsabilidad contra servidores públicos señalados por presuntas faltas graves, mientras que 13 continúan en etapa de investigación. Durante su comparecencia ante diputados de la Cámara de Diputados, este 30 de octubre de 2026, el contralor del organismo, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que los cinco procedimientos cuentan con citatorios para que los funcionarios involucrados comparezcan en audiencias iniciales.

El funcionario explicó que parte de las anomalías detectadas corresponde a situaciones identificadas en administraciones anteriores y que varias de las investigaciones derivaron de revisiones y auditorías realizadas por la propia Contraloría. ¿QUÉ IRREGULARIDADES INVESTIGA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INE? Entre las posibles conductas bajo investigación se encuentran conflictos de interés, ocultamiento de información, anomalías en contrataciones, abuso de funciones y posible uso indebido de recursos públicos. Carvente Contreras detalló que ocho de los 13 expedientes que permanecen en investigación se originaron a partir de hallazgos del área de auditoría. También explicó que existe un expediente principal del que se desprenden otros cuatro procedimientos relacionados con posibles conflictos de interés. El contralor precisó que las investigaciones incluyen hechos que podrían involucrar distintas áreas del instituto y que los procedimientos deberán avanzar conforme a las etapas legales correspondientes.

CONTRATOS DEL INE PRESENTAN ELEMENTOS DE RIESGO Otro de los datos expuestos durante la comparecencia fue que el 96 por ciento de los contratos del instituto presenta elementos de riesgo que requieren fiscalización. El señalamiento dimensiona el alcance de las revisiones pendientes en materia de adquisiciones y contratación de servicios dentro del organismo electoral. Carvente también informó sobre investigaciones relacionadas con materiales electorales y posibles incumplimientos de proveedores. Entre los casos mencionó a la empresa Bell-Krom, que recibió una inhabilitación y una multa económica por no entregar la totalidad de los chalecos que había comprometido mediante un contrato con el INE. INVESTIGACIONES CORRESPONDEN TAMBIÉN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES El contralor señaló que algunas de las irregularidades detectadas fueron heredadas de administraciones anteriores y que los expedientes se integraron a partir de auditorías y revisiones internas. Las investigaciones se desarrollan mientras la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE enfrenta cuestionamientos relacionados con el manejo administrativo del organismo y señalamientos sobre posibles vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras. Sin embargo, los procedimientos abiertos todavía no representan una determinación definitiva de responsabilidades.

CINCO SERVIDORES PÚBLICOS YA ENFRENTAN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS De los 18 expedientes reportados, cinco ya avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa y cuentan con citatorios para las audiencias iniciales. Los otros 13 permanecen en etapa de investigación. Hasta el momento no se han informado resoluciones definitivas sobre la responsabilidad de los servidores públicos involucrados. El OIC deberá continuar con las diligencias y garantizar las etapas correspondientes antes de determinar si existieron faltas administrativas y, en su caso, establecer las sanciones aplicables.