‘Si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario’, refiere Durazo; niega efectos colaterales en su administración

HERMOSILLO.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño rechazó que exista un “clan Taddei” incrustado en cargos públicos, aunque reconoció que intervino o recomendó a algunos integrantes de esa familia para ocupar posiciones relevantes en los gobiernos de Morena. “Si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario”, dijo en Palacio de Gobierno durante su conferencia semanal. El mandatario sonorense también descartó que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) genere efectos colaterales dentro de su administración.

Durazo aseguró que Rogelio Piñeda, hijo de Guadalupe Taddei Zavala, su actual secretario particular, permanecerá en el cargo mientras no exista una investigación o resolución que lo vincule con alguna irregularidad. “No habrá efecto colateral, porque no se puede estigmatizar a ninguna persona, mucho menos a un joven, sólo por razones del apellido”, afirmó. PIÑEDA LLEGÓ POR MÉRITOS PROPIOS: DURAZO El gobernador sostuvo que Piñeda llegó a su equipo por méritos propios y no por recomendación de Guadalupe Taddei. Explicó que previamente se desempeñó durante años como asesor en el Congreso de Sonora y posteriormente fue incorporado a su administración como consejero jurídico. Según Durazo, su participación en el proceso jurídico mediante el cual el Gobierno de Sonora recuperó un terreno de 350 hectáreas fue determinante para promoverlo a la Secretaría Particular. “Te lo has ganado, te has ganado la Secretaría Particular”, recordó que le dijo al funcionario.

Durazo dedicó parte de su conferencia a rechazar la narrativa sobre la existencia de un grupo familiar que haya obtenido cargos públicos a partir de vínculos políticos. “No hay tal clan Taddei”, sostuvo. Sin embargo, al reconstruir su relación con integrantes de esa familia, el gobernador reconoció su intervención en decisiones políticas que contribuyeron a que algunos de ellos llegaran a posiciones públicas. DURAZO RECOMENDÓ PERFILES DE LA FAMILIA TADDEI Admitió que recomendó perfiles de la familia al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Relató que conoce desde hace años a Jorge Luis Taddei Bringas, a quien ubicó dentro de la “izquierda histórica” y con quien coincidió durante la construcción del Movimiento Regeneración Nacional. También recordó que en 2018 invitó personalmente a Celeste Taddei a aceptar una candidatura de Morena, cuando, aseguró, las expectativas electorales del partido todavía eran bajas. “No me lo pidió Jorge Taddei, no me lo pidió Guadalupe Taddei. Yo estaba identificando a morenistas que tuvieran potencial para convertirse en cuadros”, explicó.

El mandatario reveló, además, que tuvo participación directa en la llegada de Jorge Luis Taddei Bringas a la delegación de los programas federales de Bienestar en Sonora durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según su relato, López Obrador contemplaba originalmente a Florentino Valencia, cuñado de Durazo, para ocupar esa posición. Durazo aseguró que él mismo pidió al entonces presidente no concretar ese nombramiento ante el riesgo de que fuera interpretado como nepotismo. López Obrador aceptó el argumento y le preguntó por una alternativa. “¿A quién? Jorge Taddei”, recordó Durazo. Jorge Luis Taddei Bringas terminó ocupando la delegación federal de Bienestar en Sonora. “Creo que hizo un gran trabajo”, como delegado de Bienestar en Sonora, sostuvo el gobernador. Durazo reconoció igualmente que mencionó ante López Obrador el nombre de Pablo Taddei Arriola para encabezar Litio para México (LitioMx), la empresa pública creada después de la nacionalización de ese recurso. LA RECOMENDACIÓN DE JORGE TADDEI El mandatario relató que durante una gira por Bacadéhuachi conversó con López Obrador sobre el proyecto y le habló del hijo de Jorge Taddei, quien realizaba estudios de doctorado relacionados con ingeniería ambiental. “Presidente, fíjate que un hijo de Jorge Taddei está terminando su doctorado en Harvard sobre ingeniería ambiental. Creo que podría ser un gran titular”, recordó haberle dicho. Durazo incluso señaló que intentó comunicarse con Pablo Taddei en ese momento y posteriormente el equipo presidencial estableció contacto con él hasta concretar su incorporación al proyecto. Frente a los cuestionamientos sobre los resultados de LitioMx, el gobernador atribuyó la falta de producción al litigio relacionado con las concesiones mineras que antecedieron a la nacionalización del litio, y no al desempeño de Taddei.

“No significa que no funcione Pablo Taddei, significa que no tiene las condiciones jurídicas para hacer operar a la empresa”, sostuvo. Tras exponer los casos, Durazo insistió en que no existe un clan, una estructura familiar articulada para ocupar posiciones gubernamentales, aunque terminó por reconocer su propia intervención en algunos de esos espacios. Agregó que, desde su perspectiva, se trata de nombramientos “más que merecidos” y admitió que, debido a las responsabilidades políticas que tuvo dentro de Morena, contó en distintos momentos con la posibilidad de proponer perfiles. NIEGA DURAZO HABLAR DE LA SALIDA DE TADDEI DEL INE Sobre Guadalupe Taddei, Durazo aseguró que no intervino en su llegada a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y recordó que su designación ocurrió mediante insaculación (tómbola) en la Cámara de Diputados, después de que no se alcanzara la mayoría necesaria para realizar el nombramiento por otra vía. Dijo que conoció personalmente a Guadalupe Taddei en 2021, durante su campaña por la gubernatura de Sonora, y aseguró que entonces reconoció su actuación al frente del Instituto Estatal Electoral (IEE). Durazo evitó emitir una valoración definitiva sobre la salida de la exconsejera presidenta y dijo que esperará los resultados de las investigaciones correspondientes. “Me reservo la opinión sobre el caso Taddei porque esperaré el resultado de las investigaciones”, señaló.Expresó además respeto por la decisión de separarse del cargo para permitir que las indagatorias continúen sin interferencias. El mandatario negó que, como gobernador de Sonora o por su responsabilidad política dentro de Morena, haya tenido participación en el nombramiento de Guadalupe Taddei al frente del INE. También cuestionó versiones difundidas por medios nacionales sobre su intervención en la salida de la exfuncionaria electoral y aseguró que existe “mucha información incorrecta” alrededor del caso.Durazo sostuvo que la permanencia o salida de cualquier funcionario relacionado con la familia debe depender de la existencia de elementos que lo vinculen con alguna irregularidad y no del parentesco o apellido. Por ello, ratificó a Rogelio Piñeda en la Secretaría Particular y defendió las trayectorias de Jorge, Celeste y Pablo Taddei, al tiempo que rechazó la existencia de un grupo familiar organizado para acceder a posiciones de poder. “No hay ninguna vinculación entre un nombramiento y otro, no hay clan Taddei”, insistió.Durazo terminó por defender las trayectorias de los integrantes de la familia y cuestionó la construcción mediática del denominado “clan Taddei”.