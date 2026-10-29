Cuestionan a Mario Delgado por respaldo a Taddei en el INE; niega que Morena necesite funcionarios a modo

CDMX.- Los cuestionamientos por la designación de Guadalupe Taddei como presidenta del INE alcanzaron al Secretario de Educación, Mario Delgado, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. Al inicio de la primera ronda de preguntas, el emecista Alfonso Armando Vidales le recordó que como dirigente de Morena, en 2023, le dio un voto de confianza a Taddei para organizar las elecciones de 2024 y calificó su llegada como un cambio radical.

“Cuando usted encabezaba Morena, el 1 de mayo de 2023, respaldó públicamente a Guadalupe Taddei (...) Hoy, ante la investigación anunciada por la Auditoría Superior de la Federación sobre posibles irregularidades en contrataciones del INE, conflictos de interés y triangulación de recursos, le pregunto: ¿considera que ese voto de confianza debe acompañarse de una exigencia irrestricta de transparencia y rendición de cuentas, sin importar quién encabece una institución?”, preguntó.

CUESTIONAMIENTO PROVOCA PROTESTA DE LA MAYORÍA El cuestionamiento del legislador provocó la protesta de diputados de la mayoría, quienes entre gritos le demandaban al emecista apegarse al tema de la comparecencia. “Por supuesto que es tema”, reviró Vidales. Pero ante la negativa del legislador, los de la mayoría corearon “¡No estás solo!” y “¡Secretario!”.

En su turno, el priista Juan Moreno indicó que, por generosidad, su partido no le recordaría el tema del INE y de Guadalupe Taddei; no obstante, le advirtió que se trata de un tema que no se puede esconder.

DELGADO DEFIENDE DESIGNACIÓN DE TADDEI En su respuesta, Delgado defendió la designación de Taddei, a quien no refirió por su nombre, y el apoyo que como dirigente de su partido le otorgó en su momento. Recordó que la expresidenta del INE fue electa mediante insaculación, como parte de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Afirmó que no se trató de una designación a modo y que su partido no necesita funcionarios a afines en los órganos electorales.

“Dice el diputado Armando Vidales que yo como dirigente de Morena apoyé el nombramiento de la funcionaria del INE, pues fue el resultado de una tómbola aquí en la Cámara de Diputados, y fue el acuerdo que tuvieron todos los partidos políticos, entiendo que la gran mayoría de los partidos, porque aquí entiendo que se dirigen por mayorías, fue a tómbola, no fue una designación a modo. “Porque aunque yo ya no esté como dirigente, sí le puedo decir que nuestro movimiento no necesitamos funcionarios a modo en las autoridades electorales, tenemos un respaldo muy grande del pueblo de México siempre en las urnas. Entonces, no necesitamos funcionarios, ni cómplices, ni a modo, es un movimiento que ha luchado siempre por la democracia y hemos ganado siempre elecciones de manera limpia y transparente”, afirmó, entre aplausos de legisladores morenistas.