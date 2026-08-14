INEGI revela que descendió cifra de viajeros por vía aérea en junio, al inicio del Mundial de Fútbol

México recibió en junio 8.18 millones de viajeros internacionales, 2.1 por ciento más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, el comportamiento fue desigual: mientras creció el número total de visitantes, disminuyó la llegada de turistas internacionales que permanecieron al menos una noche en el país. De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en junio ingresaron 4.11 millones de turistas internacionales, apenas 1.1 por ciento más que un año antes. De ellos, 2.21 millones fueron turistas no fronterizos, una reducción de 3.2 por ciento anual.

El descenso fue particularmente marcado entre quienes llegaron en avión. Los turistas internacionales que utilizaron este medio sumaron 1.75 millones, 5.3 por ciento menos que en junio de 2025. En contraste, los visitantes que ingresaron por vía terrestre aumentaron 5.8 por ciento. La menor afluencia aérea no significó una reducción de los ingresos turísticos. Por el contrario, el gasto de los turistas internacionales que llegaron por avión alcanzó 2 mil 249 millones de dólares, un crecimiento anual de 3.8 por ciento. El incremento fue todavía mayor entre los visitantes que ingresaron por tierra: gastaron 169.8 millones de dólares, 27 por ciento más que un año antes.

Más ingresos con menos turistas En total, los viajeros internacionales dejaron en México 2 mil 912.5 millones de dólares durante junio, 5.9 por ciento más que en el mismo mes del año pasado. El gasto correspondiente exclusivamente a los turistas internacionales ascendió a 2 mil 653.5 millones, con un crecimiento de 6.3 por ciento. Los turistas no fronterizos generaron 2 mil 418.8 millones de dólares, 5.2 por ciento más a tasa anual. El gasto promedio de los viajeros internacionales también mostró una mejoría y llegó a 355.7 dólares por persona, 3.7 por ciento más. Para los turistas internacionales el promedio fue de 645.2 dólares, mientras que quienes ingresaron por vía aérea y pasaron la noche en México desembolsaron en promedio mil 283.8 dólares, 9.6 por ciento más que en junio de 2025. Analistas de Banamex señalaron que el aumento de los ingresos turísticos, pese a la desaceleración en la llegada de visitantes, se explica principalmente por el mayor gasto promedio por persona.

El Mundial impulsa las cifras del primer semestre La Secretaría de Turismo destacó que el comportamiento acumulado del primer semestre refleja una recuperación importante del sector. Entre enero y junio llegaron al país 51.1 millones de viajeros internacionales, 7.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. Los turistas internacionales sumaron 24.5 millones, un incremento de 4.6 por ciento. La dependencia federal atribuyó parte de este desempeño al impacto de la Copa Mundial de Futbol de 2026. En las tres ciudades mexicanas que fueron sede —Ciudad de México, Zapopan y Guadalupe— se registró un aumento de 36 por ciento en el número de turistas durante el periodo de la competencia. La derrama económica acumulada alcanzó 18 mil 781 millones de dólares, apenas 0.5 por ciento por encima del año anterior. También destacó el comportamiento de los cruceros: 6.6 millones de pasajeros llegaron al país por esta vía, 15.2 por ciento más, y generaron 575 millones de dólares, un incremento de 18.7 por ciento. El Tren Maya, por su parte, transportó durante el semestre a 56 mil 763 pasajeros internacionales, 35.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

Advierten riesgo para la aviación mexicana El desempeño del turismo aéreo enfrenta además un posible obstáculo. Especialistas del sector advirtieron que una eventual degradación de México a Categoría 2 por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) podría elevar los precios de los boletos y limitar el crecimiento de las aerolíneas mexicanas. La principal consecuencia sería el congelamiento de nuevas rutas y frecuencias de compañías nacionales hacia Estados Unidos. Mientras las aerolíneas mexicanas tendrían restricciones para ampliar operaciones, las estadounidenses podrían continuar aumentando su presencia en el mercado. Carlos Torres, especialista del sector, señaló que la medida afectaría especialmente a un mercado estratégico: los vuelos entre México y Estados Unidos representan alrededor de 70 por ciento del tráfico internacional del país. La eventual degradación también pondría presión sobre los proyectos de expansión de las aerolíneas mexicanas, entre ellos los planes de cooperación entre Viva y Volaris para competir conjuntamente en el mercado transfronterizo. Así, mientras el turismo mexicano consiguió durante el primer semestre mayores flujos y una importante generación de divisas, los datos de junio muestran una señal de alerta: el país está recibiendo más ingresos turísticos, pero depende cada vez más de que quienes llegan gasten más, en un contexto donde el segmento aéreo —el de mayor valor económico— comenzó a perder visitantes.

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