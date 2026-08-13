Busca México reducir arancel de 25% que Estados Unidos impone a autos

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    Busca México reducir arancel de 25% que Estados Unidos impone a autos
    México está proponiendo que le bajen las tarifas a los automóviles que se fabrican en nuestro país, declaró Ebrard. Cortesía

El Canciller informó que esa reducción se sustenta en el hecho de que México compra más autopartes de EU que países asiáticos

CDMX.- México entregó al gobierno de Estados Unidos un estudio en el que pide un “descuento” sobre el arancel de 25% que se impone a las exportaciones mexicanas del sector automotriz, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

El excanciller dijo que visita frecuentemente la capital estadounidense y que “son la delegación más persistente, perseverante, paciente e insistente. Ya hasta me conocen en la entrada, ya no me piden ni la credencial. Ya me van a dar lugar de estacionamiento”.

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En entrevista al término del evento de “Lanzamiento InnovaFest Querétaro”, el funcionario explicó que esa reducción se sustenta en el hecho de que México compra más autopartes de Estados Unidos que países asiáticos.

Expuso que fue a Washington D.C. a entregar un estudio a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) que dice “ustedes le están cobrando a un vehículo que se hace en Japón, en Corea del Sur, en Alemania o en Marruecos, 15%, y a los que hacemos en México nos quieren cobrar 25%”.

EBRARD BUSCA INFLUIR EN LA TOMA DE DECISIONES

Dijo que en la edición de hoy del Wall Street Journal se dijo que “México está proponiendo que le bajen las tarifas a los automóviles que se fabrican en México”. Es correcto, es lo que estamos pidiendo”.

Ebrard Casaubon comentó que cada semana visita la capital estadounidense, “te decía que me la paso viajando a esa ciudad, porque mi obligación es estar cerca del lugar donde se toman las decisiones para poder influir o al menos promover nuestros puntos de vista”.

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Agregó que le plantearon a la USTR el tema de cómo la Unión Americana impone aranceles al acero de México, a pesar de que Estados Unidos exporta más metal a territorio mexicano y añadió que por eso le preguntan a sus contrapartes “por qué les pones un arancel de 50%”.

“Hemos planteado que en lo que duran las conversaciones en torno a la revisión del Tratado de Libre Comercio, no haya más imposición de aranceles, etcétera, etcétera. Pero es cada semana”, expuso.

CANCILLER INTERVINO EN EL TEMA DEL AGUACATE, ASEGURA

Consideró que, pese a esos aranceles, en general “México tiene una posición mejor que los demás países del mundo. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros pagamos un arancel efectivo de 3.4% y todos los demás grandes exportadores de Estados Unidos pagan muchísimo más”.

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Expuso que intervino en el tema del aguacate “para que se pueda resolver a la brevedad la exportación al 100% como también se hizo con el ganado”.

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