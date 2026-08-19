INEGI revela que economía de la región Norte destaca por una concentración industrial hasta del 54.8%

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    INEGI revela que economía de la región Norte destaca por una concentración industrial hasta del 54.8%
    Este balance evidencia la fortaleza de la franja norteña, donde la manufactura especializada y los servicios logísticos operan como los ejes centrales de la actividad productiva. REFORMA

Coahuila registra la mayor concentración industrial del grupo, con actividades secundarias que aportan 54.8 por ciento del PIB y la fabricación de maquinaria y equipo un 27.3 por ciento

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía de los estados de la región Norte de México destaca por una concentración industrial que oscila entre 42.3 y 54.8 por ciento del total, sobresaliendo la fabricación de maquinaria y equipo.

En Baja California, las actividades terciarias y secundarias representan más de 97 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), destacando el comercio al menudeo en las primeras y la fabricación de maquinaria y equipo en las segundas.

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En Chihuahua, los sectores secundario y terciario tienen un peso equivalente de 46.5 por ciento del PIB cada uno, aportando la fabricación de maquinaria y equipo un 21.9 por ciento.

Coahuila registra la mayor concentración industrial del grupo, con actividades secundarias que aportan 54.8 por ciento del PIB y la fabricación de maquinaria y equipo un 27.3 por ciento.

Nuevo León cuenta con una economía liderada por los servicios, los cuales aportan 56.1 por ciento del PIB, figurando transportes, correos y almacenamiento con un 9.7 por ciento.

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En Sonora, las actividades secundarias encabezan el PIB con 49.2 por ciento, superando a las terciarias con 43.5 por ciento; destacan la fabricación de maquinaria y equipo con 13.4 por ciento y la minería con 9.6 por ciento.

Finalmente, Tamaulipas concentra 55.1 por ciento de su PIB en el sector terciario, donde transportes y almacenamiento aportan 11.8 por ciento, mientras que el sector secundario representa el 42 por ciento, liderado por las manufacturas con 32.9 por ciento.

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Este balance evidencia la fortaleza de la franja norteña, donde la manufactura especializada y los servicios logísticos operan como los ejes centrales de la actividad productiva.

La diversificación interna de cada entidad fortalece el tejido económico regional, consolidando el perfil industrial que caracteriza a estos estados a nivel nacional.

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