Exhiben video de Taddei y empresario ‘favorito’ repartiéndose ganancias de contratos con el INE

CDMX.- En un nuevo video presentado por Carlos Loret de Mola en Latinus, se observa por primera vez cómo es que Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas hablan de contratos y porcentaje de ganancias obtenidas de las credenciales para votar. De acuerdo con el medio, las grabaciones corresponden a un encuentro realizado el pasado 16 de febrero.

En ellas, Taddei y Hernández Casillas revisan apuntes y hablan sobre los porcentajes y montos que les corresponderían por distintos contratos asignados por la autoridad electoral. “Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?”, dice Alfredo Hernández Casillas.

#LatinusInvestiga. Nuevos videos exhiben cómo Guadalupe Taddei y su contratista hablaban de repartirse ganancias millonarias de contratos del INE. Nuevos videos muestran a la entonces presidenta del INE y a José Alfredo Hernández Casillas calculando cuánto dinero recibirían por contratos de la autoridad electoral. Las grabaciones también revelan cómo definían los proyectos en los que participarían. #Latinus #InformaciónParaTi — Latinus (@latinus_us) November 3, 2026

En el video se observa a ambos sentados en una mesa mientras conversan y anotan los probables porcentajes de ganancias. Taddei no habla y el empresario parece grabarla con un celular. Según la investigación de Latinus, la conversación se refiere a las ganancias personales que presuntamente obtendrían por el contrato de producción de la credencial para votar, adjudicado por el INE el 10 de diciembre, con un monto máximo de 71 millones de dólares, equivalente a alrededor de mil 300 millones de pesos, y vigencia hasta 2031.

En otro momento de la conversación, el empresario plantea los contratos en los que le interesa participar y aquellos en los que no. “Limpieza ya no lo voy a ver yo. Credenciales para votar en el extranjero, eso sí lo voy a ver yo, porque yo lo hice y aquí es el 15% también”, dice.

¡Nuevas grabaciones desatan polémica por presunta corrupción en el INE! 🚨🇲🇽👀Latinus (@latinus_us) difundió nuevas grabaciones en las que la expresidenta Guadalupe Taddei y el contratista José Alfredo Hernández Casillas hablarían del reparto de ganancias vinculadas a contratos electorales⚠️ El material es una clara evidencia de presuntas irregularidades, conflicto de interés y corrupción #RepúblicaMx con @roberto_ruizg | 👉 https://t.co/O1SOwJZIAu — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 3, 2026

En otra parte del videos, se menciona a HuBOX, empresa relacionada con los códigos QR de las credenciales, empresa de Raúl Mondragón y de la cual supuestamente también tuvieron ganancias. En este fragmento, Hernández Casillas explica a Taddei cómo se distribuirían los porcentajes entre ellos y Mondragón, en los que se menciona de una cantidad aproximada de 48 millones de dólares, habría una participación para ambos y otra para Mondragón.

“Primero lo mío y luego lo tuyo. HuBOX es un millón 472”, dice Hernández Casillas. Taddei renunció al INE luego de constantes notas periodísticas donde se señala su participación en la otorgación de contratos a modo para Hernández Casillas. Es la primera vez que se le ve participando de la negociación y repartición.