Bears de Chicago vencen 34-17 a Seahawks de Seattle y recuperan el comodín de la NFL

El triunfo también confirmó el crecimiento de una franquicia que durante años enfrentó cambios de dirección y proyectos que no lograron consolidarse. Con Ben Johnson como entrenador, Caleb Williams al frente de la ofensiva y una defensiva que comienza a marcar diferencias, los Bears se colocan entre los equipos que pueden competir por el campeonato.

Los Bears de Chicago dieron un paso importante en la carrera por los playoffs de la NFL al derrotar 34-17 a los Seahawks de Seattle, campeones defensores, en el cierre de la Semana 8. El resultado permitió a Chicago recuperar el primer puesto de comodín de la Conferencia Nacional y alcanzar su mejor inicio de temporada desde 2012, con seis victorias y dos derrotas.

La respuesta de los Bears llegó con dos touchdowns que definieron el encuentro. El momento decisivo se presentó cuando el ala defensiva Austin Booker desvió un pase de Sam Darnold y permitió recuperar el balón a 5:52 minutos del final. Chicago quedó en la yarda seis de Seattle y D’Andre Swift consiguió su tercer touchdown de la noche para sentenciar el partido.

Chicago consiguió derrotar en semanas consecutivas a los dos equipos que disputaron el Super Bowl de la temporada anterior. Además, nunca estuvo abajo en el marcador ante Seattle, aunque los Seahawks lograron acercarse 20-17 al comienzo del último cuarto.

Caleb Williams también respaldó el triunfo con una actuación que reflejó su evolución. El quarterback completó 24 de 34 pases para 247 yardas, consiguió un touchdown y no lanzó intercepciones, con un índice de pasador de 101.0.

Además, se convirtió en el primer mariscal de campo de la temporada en superar las 200 yardas por pase ante la defensiva de Seattle. Aunque el ataque terrestre tuvo dificultades y hubo errores de los receptores, Williams mantuvo el control del encuentro.

La defensiva también recibió una contribución importante de Jeffery Simmons, quien llegó procedente de los Titans de Tennessee mediante un intercambio que involucró dos selecciones de primera ronda.

Simmons consiguió su primer sack como jugador de Chicago durante el primer cuarto. En el tercer periodo, su presencia volvió a ser determinante al atraer la atención de la línea ofensiva de Seattle y facilitar que Montez Sweat capturara a Darnold para provocar una pérdida de siete yardas.

El desempeño colectivo reflejó el trabajo de Ben Johnson, quien superó en el planteamiento ofensivo a Mike Macdonald, entrenador de Seattle, mientras que el coordinador defensivo Dennis Allen encontró respuestas para contener a los Seahawks.

La victoria también modificó el panorama de la NFC Norte. Los Vikings de Minnesota, con marca de 6-1, sufrieron su primera derrota, mientras que Chicago quedó con 6-2. Una victoria de los Bears ante Minnesota igualaría los registros y abriría la posibilidad de disputar el liderato divisional mediante los criterios de desempate.

Los Lions de Detroit, con 5-2, y los Packers de Green Bay, con 5-3, también se encuentran en zona de clasificación. Así, los cuatro equipos de la división ocupan puestos de playoffs.

Seattle cayó a 4-4 y quedó a dos juegos de Chicago. Con una ofensiva más estable y una defensiva que comienza a responder, los Bears buscan convertir su buen inicio en una candidatura al campeonato.