Busca Mario Escobar aclarar si cuerpo hallado en el Motel Nueva Castilla tiene relación con el caso de Debanhi

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Busca Mario Escobar aclarar si cuerpo hallado en el Motel Nueva Castilla tiene relación con el caso de Debanhi
    Tras el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en el Motel Nueva Castilla, Mario Escobar ingresó un escrito ante la FGR para que solicite a las autoridades estatales información y conocer si tendría relación con caso Debanhi Escobar. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
    Busca Mario Escobar aclarar si cuerpo hallado en el Motel Nueva Castilla tiene relación con el caso de Debanhi
    Tras el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en el Motel Nueva Castilla, Mario Escobar ingresó un escrito ante la FGR para que solicite a las autoridades estatales información y conocer si tendría relación con caso Debanhi Escobar. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA

El padre de familia habló del hallazgo del cuerpo encontrado en una de las habitaciones del Motel, este lunes

MONTERREY, NL.- Tras el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en el Motel Nueva Castilla, Mario Escobar ingresó un escrito ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que solicite a las autoridades estatales información sobre el caso y conocer si tendría alguna relación con los hechos de la desaparición y muerte de su hija Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

“Muy sorprendidos por el hallazgo del día de hoy, de la persona en el Motel Nueva Castilla”, dijo el padre de familia.

Mencionó que hasta ahora desconocen si esta situación esté ligada con el caso de Debanhi.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/creadores-de-contenido-localizan-cuerpo-en-el-motel-nueva-castilla-lugar-donde-encontraron-a-debanhi-escobar-LL22298388

“El día de hoy metimos un documento a la Fiscalía General de la República y requerir a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, copia o certificado, acceso a la información pública y procesal que pueda compartirse respecto a las investigaciones relacionada con los diversos cuerpos encontrados en el Motel Nueva Castilla”, dijo.

Planteó que esto no es un hecho aislado porque ya en otras ocasiones se había mencionado algo así.

El hallazgo de este cuerpo fue realizado por unos TikTokers que ingresaron al Motel en busca de realizar contenido para la mencionada red social.

“Vamos a solicitar dictámenes periciales, informes forenses, perfiles genéticos, estudios de antropología criminalísticos y demás información técnica que pueda ser intercambiada mediante los mecanismos de colaboración interinstitucional, para realizar un análisis comparativo del modus operandi, del lugar de los hechos, de las características victimológicas”, señaló Escobar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/critican-papas-de-debanhi-escobar-espacio-en-la-mananera-de-sheinbaum-para-un-pato-AN21689393

Señaló que buscarán aclarar si el cuerpo que se encontró hoy tiene relación con el caso de su hija.

“Nosotros también tenemos que pensar que esa persona que se encontró el día de hoy, pues no esté relacionada con el caso de Debanhi por lo que solicitaremos el intercambio de información”, expuso.

Dijo que estarán solicitando una intervención a las áreas de análisis del contexto para determinar si existen patrones criminales comunes que justifiquen la investigación.

Añadió que estas situaciones también se presentan porque a través de un amparo un juez entregó el Motel a sus propietarios y se eliminó el resguardo del lugar, ubicado sobre la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo en el ayuntamiento de Escobedo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sspc-revisa-videos-del-caso-debanhi-escobar-buscan-determinar-si-fueron-editados-NC22202681

“Por eso nosotros siempre hemos luchado porque se siga conservando la custodia del hotel ya sea de la Fiscalía local, del municipio o de la Fiscalía General de la República porque de alguna manera pasan estas situaciones y lamentablemente siguen ocurriendo hechos, no aislados, porque de alguna manera se relacionan y no sabemos si estén relacionados con el tema de Debanhi”, comentó.

Este lunes se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición de una persona en una de las habitaciones del Motel, donde el 21 de abril de 2022 fue encontrado el cadáver de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien desapareció tras acudir a una fiesta en una quinta en la misma zona donde se localiza este inmueble.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desapariciones
Feminicidios
Caso Debanhi Escobar

Localizaciones


Nuevo León
México

Organizaciones


FGR

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Sheinbaum, outfit para cada ocasión

Sheinbaum, outfit para cada ocasión
Brely y su eterna lucha por la inclusión

Brely y su eterna lucha por la inclusión

Además de la pena de prisión, el juez Brian Cogan le impuso una multa de 15 mil millones de dólares. Antes de escuchar la sentencia, el narcotraficante emitió un mensaje en el que llamó a poner fin a la violencia en México.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada morirá en prisión... es condenado a cadena perpetua y multa de 15 mil millones de dólares en EU
Sheinbaum aseguró que la investigación por el presunto esquema de contrabando de combustible en el que está implicado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cuenta con una amplia cantidad de evidencias.

‘Tienen muchísimas pruebas. No es menor’... Sheinbaum sobre caso de huachicol de Ernesto Ruffo Appel
El reciente brote de ciclosporiasis ha encendido las alertas sanitarias por el aumento de casos relacionados con el consumo de frutas y verduras contaminadas.

Brote de ciclosporiasis... ¿Qué frutas y verduras debes vigilar para evitar la diarrea explosiva?
El SMN se basó en los registros de precipitaciones durante el mes de julio para determinar que en algunas regiones del noreste y oriente de México ya presentan un patrón estacional asociado a la canícula.

¡A sacar el bloqueador! Inicia la Canícula 2026 en México: ¿cómo afecta este fenómeno?
La actuación de Shakira durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a encender las redes sociales.

¿Sí usó doble en México?... Show de Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 revive teoría
España levantó el trofeo de un Mundial 2026 marcado por récords, sorpresas, decepciones y nuevas figuras que dejaron huella.

Mundial 2026: del dominio de España al fracaso de Brasil, lo mejor y lo peor de la Copa