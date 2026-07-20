Busca Mario Escobar aclarar si cuerpo hallado en el Motel Nueva Castilla tiene relación con el caso de Debanhi

MONTERREY, NL.- Tras el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en el Motel Nueva Castilla, Mario Escobar ingresó un escrito ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que solicite a las autoridades estatales información sobre el caso y conocer si tendría alguna relación con los hechos de la desaparición y muerte de su hija Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. “Muy sorprendidos por el hallazgo del día de hoy, de la persona en el Motel Nueva Castilla”, dijo el padre de familia. Mencionó que hasta ahora desconocen si esta situación esté ligada con el caso de Debanhi.

“El día de hoy metimos un documento a la Fiscalía General de la República y requerir a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, copia o certificado, acceso a la información pública y procesal que pueda compartirse respecto a las investigaciones relacionada con los diversos cuerpos encontrados en el Motel Nueva Castilla”, dijo. Planteó que esto no es un hecho aislado porque ya en otras ocasiones se había mencionado algo así. El hallazgo de este cuerpo fue realizado por unos TikTokers que ingresaron al Motel en busca de realizar contenido para la mencionada red social. “Vamos a solicitar dictámenes periciales, informes forenses, perfiles genéticos, estudios de antropología criminalísticos y demás información técnica que pueda ser intercambiada mediante los mecanismos de colaboración interinstitucional, para realizar un análisis comparativo del modus operandi, del lugar de los hechos, de las características victimológicas”, señaló Escobar.

Señaló que buscarán aclarar si el cuerpo que se encontró hoy tiene relación con el caso de su hija. “Nosotros también tenemos que pensar que esa persona que se encontró el día de hoy, pues no esté relacionada con el caso de Debanhi por lo que solicitaremos el intercambio de información”, expuso. Dijo que estarán solicitando una intervención a las áreas de análisis del contexto para determinar si existen patrones criminales comunes que justifiquen la investigación. Añadió que estas situaciones también se presentan porque a través de un amparo un juez entregó el Motel a sus propietarios y se eliminó el resguardo del lugar, ubicado sobre la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo en el ayuntamiento de Escobedo.

“Por eso nosotros siempre hemos luchado porque se siga conservando la custodia del hotel ya sea de la Fiscalía local, del municipio o de la Fiscalía General de la República porque de alguna manera pasan estas situaciones y lamentablemente siguen ocurriendo hechos, no aislados, porque de alguna manera se relacionan y no sabemos si estén relacionados con el tema de Debanhi”, comentó. Este lunes se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición de una persona en una de las habitaciones del Motel, donde el 21 de abril de 2022 fue encontrado el cadáver de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien desapareció tras acudir a una fiesta en una quinta en la misma zona donde se localiza este inmueble.