Sheinbaum celebra baja en la inflación anual de México; fue de 3.12 por ciento en julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este viernes la reducción de la inflación anual en México, luego de que el indicador se ubicara en 3.12% durante julio, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria destacó que el resultado representa una disminución frente al 3.37% registrado en junio y calificó la cifra como una noticia positiva para la economía mexicana.

“Primero una buena noticia: baja la inflación anual en México, a 3.12 por ciento. Estábamos en junio en 3.37 por ciento, y en julio 3.12 por ciento, importantísimo”, destacó Sheinbaum.

El resultado de julio también se colocó por debajo del 3.14% que esperaban los analistas, mientras que el dato de junio había sido de 3.37%. El registro confirma una trayectoria descendente después de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportara una variación mensual negativa en junio. LOS PRECIOS AGROPECUARIOS IMPULSAN LA BAJA La inflación anual de julio alcanzó su menor nivel desde 2020, con una de las principales contribuciones provenientes del comportamiento de los precios agropecuarios. Durante el séptimo mes del año, este componente registró una contracción de 3.34%. Dentro de los productos con mayores movimientos destacó el jitomate, cuyo precio disminuyó casi 30%, ayudando a compensar los incrementos registrados en otros alimentos.

Sin embargo, la reducción de la inflación no significó que todos los productos fueran más baratos. Algunos alimentos, servicios y artículos tuvieron aumentos durante julio, por lo que el comportamiento fue diferente dependiendo del producto y la región del país. Entre la primera y segunda quincena de julio, el INPC pasó de 145.091 a 145.246 puntos. Esto representó un incremento quincenal de 0.11%, relacionado, entre otros factores, con el efecto de las vacaciones de verano y los aumentos previos al regreso a clases. La inflación subyacente, que excluye productos y servicios con precios más volátiles, se ubicó en 3.95% anual. La inflación no subyacente, en tanto, fue de 0.29%. ESTOS PRODUCTOS SUBIERON Y BAJARON DE PRECIO Entre los productos que más aumentaron durante julio sobresalió la cebolla, con un incremento de 18.97%. La naranja también tuvo un alza considerable, de 11.90%, mientras que las computadoras aumentaron 6.10%. El transporte aéreo registró un incremento de 4.11% y los productos para el cabello subieron 1.47%. El transporte colectivo avanzó 0.74%.

Los precios también aumentaron en establecimientos de comida. Las loncherías, fondas, taquerías y torterías registraron un incremento de 0.37%, mientras que restaurantes y establecimientos similares aumentaron 0.31%. Otros alimentos cocinados subieron 0.81%. En contraste, el jitomate bajó 29.20%, mientras que el chile poblano disminuyó 15.63%, el chile serrano 6.98% y el huevo 1.08%. Los hoteles también registraron una reducción de 4.51% y los automóviles bajaron 0.54%. El gas doméstico LP, los zapatos tenis y las cremas para la piel también contribuyeron al descenso general de los precios. A nivel estatal, Morelos, Baja California y Sinaloa registraron las mayores tasas de inflación, mientras que Chiapas, Guerrero y Tlaxcala destacaron por presentar variaciones de precios por debajo del promedio nacional.

DATOS CURIOSOS · La inflación anual pasó de 3.37% en junio a 3.12% en julio. · El dato de julio representa el menor nivel desde 2020. · La cebolla aumentó 18.97% durante julio. · El precio del jitomate cayó 29.20%. · El chile poblano bajó 15.63% y el serrano 6.98%. · La inflación subyacente se ubicó en 3.95% anual. · La variación quincenal del INPC fue de 0.11% entre la primera y segunda quincena de julio.

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