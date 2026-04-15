Informe de EU revela fallas críticas de Pemex en Deer Park tras fuga en 2024

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México
/ 15 abril 2026
    Informe de EU revela fallas críticas de Pemex en Deer Park tras fuga en 2024
    Desde que Pemex tomó el control en 2022, la refinería ha pasado de ser un modelo de eficiencia a una instalación con incidentes constantes, incluido el derrame de diésel del pasado 12 de abril. CUARTOOSCURO

Informe de E.U. señala fallas graves de seguridad en Deer Park tras fuga tóxica en 2024, donde los accidentes en la refinería de Pemex se dispararon a un 5.01%

La refinería de Pemex en Deer Park enfrenta problemas de seguridad y control de riesgos, señala el informe final de la Junta de Seguridad Química de Estados Unidos (CSB, por sus siglas en inglés) sobre la fuga de sulfuro de hidrógeno tóxico reportada en 2024.

El 10 de octubre de ese año se registró una fuga de más de 12 toneladas de ese gas que provocó la muerte de dos trabajadores y que otros 13 fueran hospitalizados por intoxicación. El accidente, el más severo en los últimos años, se originó porque un empleado de Repcon —una empresa proveedora de Pemex— abrió por error una brida de una tubería de sulfuro de hidrógeno a presión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/derrame-de-diesel-sobre-canal-de-houston-se-suma-a-incidentes-de-pemex-NG19978360

El informe final de la CSB concluye que la refinería carecía de un método eficaz para identificar con claridad la novia correcta, y el incidente se agravó porque la refinería no evaluó adecuadamente los riesgos de realizar actividades de apertura de tuberías mientras la unidad funcionaba cerca de un área donde estaban trabajadores.

“Los planos y las listas de novias eran insuficientes para distinguir segmentos casi idénticos, y la etiqueta de identificación de la novia correcta estaba fuera de la vista” , señaló la CSB en su informe emitido el pasado 23 de febrero. La investigación también considerará que las desviaciones de las políticas y los procedimientos establecidos contribuirán al suceso.

Pemex adquirió la refinería de Deer Park a su exsocio Shell en enero de 2022, y desde entonces se han registrado diversos incidentes ambientales. El último ocurrió el 12 de abril; Hubo un derrame de diésel en el muelle de la refinería provocado por un choque entre dos buques, el cual fue reportado a la Guardia Costera.

Pemex reportó que, en el tercer trimestre de 2024, el índice de frecuencia de accidentes en la refinería Park se disparó 794 por ciento, al llegar a 5.01 desde el 0.5 del mismo periodo de 2023.

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