Derrame de diésel sobre Canal de Houston se suma a incidentes de Pemex

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México
/ 13 abril 2026
    Derrame de diésel sobre Canal de Houston se suma a incidentes de Pemex
    La alerta vino del sistema CAER indicando que la comunidad local está bajo aviso, por lo que podría derivar en sanciones internacionales para la estatal mexicana. ESPECIAL
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Pemex reporta derrame de diésel en Deer Park, Texas. Donde equipos de limpieza y la Guardia Costera ya trabajan en la zona tras alerta del sistema CAER

A los recientes derrames en el golfo de México y en Dos Bocas, ayer se sumó uno de diésel procedente de las instalaciones de Pemex en Deer Park sobre el Canal de Navegación de Houston, reportó la cadena de televisión local ABC13 Houston.

El vertido fue confirmado por un vocero de la petrolera mexicana, quien afirmó que personal especializado ya estaba trabajando en la contención y recolección del combustible derramado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/gobierno-anuncia-revision-del-fracking-pero-pemex-ya-lo-aplico-2-mil-164-veces-desde-2012-BH19966520

“Nuestros equipos, junto con contratistas especializados, están trabajando activamente para limpiar la zona afectada. Se prevé que las labores de limpieza continúen durante los próximos días”, citó la televisora sobre la versión del vocero de Pemex.

La alerta por el derrame se dio a través del Sistema de Respuesta a Emergencias y Concientización Comunitaria (CAER, por sus siglas en inglés), en el que la refinería notificó el derrame y su aislamiento.

El equipo de respuesta ante derrames de petróleo está trabajando para desplegar barreras de contención y la Guardia Costera confirmó que no prevé ningún cierre al tráfico del canal, se informó.

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