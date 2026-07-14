Inicia discusión en la SCJN para poner un freno a las máquinas tragamonedas en casinos

El Ministro Hugo Aguilar propuso declarar constitucionales las reformas que López Obrador decretó al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS).

CIUDAD DE MÉXICO- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá hoy un proyecto que avala todas las restricciones que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador impuso a los casinos en 2023, incluida la prohibición de instalar máquinas tragamonedas en nuevos establecimientos.

Además de prohibir nuevas tragamonedas, dichas modificaciones endurecieron las condiciones para expedir permisos, acortaron su duración y eliminaron la figura del “operador”, utilizada por la mayoría de los permisionarios para su funcionamiento cotidiano.

Estas reformas ya habían sido declaradas inconstitucionales por varios tribunales colegiados, los cuales otorgaron amparos que no sólo exentan a las empresas de la prohibición de las tragamonedas, sino que también les permiten ofrecer juegos de naipes, dados y ruleta.

Si bien la Corte no puede revocar estos amparos, los cuales la Secretaría de Gobernación está obligada a acatar, de aprobarse el proyecto, las empresas que hasta ahora no han ganado litigios tendrán que someterse a las restricciones de la Administración pasada.

El proyecto, que niega el amparo a la empresa IGT-Mexicana de Juegos, retoma los argumentos del Gobierno para restringir los permisos y los considera suficientes para justificar la reforma.

”Se observa que efectivamente el juego patológico comienza a representar un problema de salud en la sociedad, por lo cual es necesario que se implementen medidas de prevención”, afirma el documento respecto a la prohibición de nuevas máquinas.

El texto agrega que no se afecta de manera retroactiva a los permisionarios, ya que los 444 establecimientos que operaban en noviembre de 2023 sí pueden mantener sus máquinas hasta el vencimiento de sus licencias.

Por Staff, Agencia Reforma.