Inician investigación judicial contra Alcalde de Huatulco por accidente en Oaxaca

México
/ 28 enero 2026
    El accidente se registró en la carretera Barranca Larga-Ventanilla, en donde el conductor perdió el control de la unidad. VANGUARDIA

La Fiscalía estatal formalizó una investigación por homicidio culposo y daños a la maquillista Dulce Ivonne Enríquez, quien perecería el pasado 19 de enero

El Edil de Huatulco, Julio Cárdenas, enfrenta una investigación judicial por la muerte de la maquillista Dulce Ivonne Enríquez, quien falleció tras un accidente automovilístico registrado cuando viajaba en la misma camioneta que el Presidente Municipal el pasado 9 de enero.

La Fiscalía estatal formalizó una investigación por homicidio culposo y daños en contra del Alcalde, quien resultó con lesiones menores cuando se trasladaba hacia la ciudad de Oaxaca en una camioneta Toyota beige, con placas de Morelos, acompañado por la joven y uno de sus escoltas.

El accidente se registró en la carretera Barranca Larga-Ventanilla (Libramiento a Ocotlán de Morelos), a la altura de Santo Tomás Jalieza, donde el conductor perdió el control de la unidad, la cual salió de la cinta asfáltica y volcó, cayendo en un barranco de unos 50 metros de profundidad.

Los tres ocupantes fueron trasladados a hospitales en la ciudad de Oaxaca, donde Enríquez fue atendida con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico y lesiones múltiples. A pesar de permanecer bajo cuidados intensivos durante 10 días, su condición no evolucionó favorablemente y se reportó su deceso.

