Investigan al Alcalde de Huatulco por darle privilegios a Salinas Pliego

México
/ 28 enero 2026
Según el Gobernador, Cárdenas había recibido apoyos y beneficios de las empresas de Grupo Salinas, como la camioneta Toyota que usó en campaña y en la que se accidentó el pasado 9 de enero

El Gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, abrió una investigación contra el Alcalde del Partido Verde en Huatulco, Julio Cárdenas, por otorgarle a Ricardo Salinas Pliego, una condonación del 99 por ciento al Impuesto Predial del campo de golf que operaba en ese puerto turístico.

El anuncio lo realizó ayer Jara, luego de que hace unos días el Alcalde se accidentó y una joven que lo acompañaba murió.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sentencias fraudulentas tienen que revisarse’: Lenia Batres, ministra de la SCJN

Según el Gobernador, Cárdenas había recibido apoyos y beneficios de las empresas de Grupo Salinas, como la camioneta Toyota que usó en campaña y en la que se accidentó el pasado 9 de enero.

“No nos gustó que tuviera en comodato, en convenio, una camioneta de una empresa y que en campaña la anduviera utilizando. Eso genera compromisos, genera favores que el día de mañana se tienen que cubrir”, dijo el Gobernador.

El campo de golf que administró Grupo Salinas tenía una extensión de 84 hectáreas y estaba valuado en 471 millones de pesos, pagando apenas 27 mil pesos de los 2.7 millones que corresponden.

La propiedad era administrada en concesión hasta que en 2024 el Gobierno de AMLO incorporó el terreno como parte de la reserva ecológica del Parque Nacional Tangolunda, en Huatulco.

“Está bien que tenga ciertas facultades, pero tampoco puede hacer lo que él quiera (el Alcalde). La Cámara de Diputados le va a pedir cuentas”, dijo ayer Jara en conferencia de prensa.

