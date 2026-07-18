Instituto de Protección a Periodistas condena ataque contra el Semanario Digital Adiscusión en Culiacán

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México
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    Instituto de Protección a Periodistas condena ataque contra el Semanario Digital Adiscusión en Culiacán
    El organismo dio a conocer que toda agresión contra un periodista trasciende la esfera individual. Cortesía

El domicilio de la familia del director del Semanario Digital Adiscusión, César Millán Lafarga, fue atacado a tiros la tarde del viernes

CULIACÁN, SIN.- El ataque armado perpetrado contra el domicilio de la familia del director del Semanario Digital Adiscusión, César Millán Lafarga, constituye una agresión de mayor gravedad por que envía un mensaje de intimidación que busca inhibir el ejercicio libre e independiente del periodismo.

Lo anterior fue expuesto por el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, quien estableció que todo acto de violencia, amenazas o intimidación dirigidas contra quienes informan a la ciudadanía debe ser investigado con la debida diligencia.

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A través de un pronunciamiento en relación al ataque a un domicilio particular, vinculado al propietario y director del Semanario, el organismo dio a conocer que toda agresión contra un periodista trasciende la esfera individual y afecta el derecho de la sociedad a recibir información de interés público.

NO HUBO LESIONADOS EN EL ATAQUE

Expresó que en este caso una línea de investigación debe ser la posible relación de los hechos con la actividad periodística de la víctima, conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de protección.

La tarde del viernes pasado, un domicilio ubicado en el fraccionamiento Infonavit de la capital del estado vinculado al propietario y director del Semanario Digital Adiscusión, César Millán Lafarga, fue blanco de un ataque con disparos de armas de fuego sin que resultaran personas lesionadas.

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A través de un comunicado emitido por el grupo de comunicación Adiscusión, cuyo fundador y padre del actual dueño, Humberto Millán Salazar, asesinado en agosto del 2011, se informó que el ataque fue reportado de inmediato a las autoridades competentes, las cuales iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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