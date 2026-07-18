Notifica Sheinbaum al Congreso viaje a Estados Unidos por final de Mundial

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum notificó al Congreso que saldrá del país desde este sábado y regresará el próximo lunes 20 de julio, con el fin de asistir a la final de la Copa Mundial FIFA 2026, en la ciudad de Nueva York, este domingo. “Lo anterior, con el propósito de atender la invitación que le hiciera la Federación Internacional de Futbol Asociación y el presidente del país sede.

“La presidenta de la República participará en la ceremonia de clausura de dicho evento, de manera conjunta, con los mandatarios de los dos países coanfitriones: el presidente Donald J. Trump y el Primer Ministro Mark Carney, así como otros jefes de Estado y de Gobierno”, cita el oficio que este sábado envió la Secretaría de Gobernación a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, la senadora Laura Itzel Castillo. El documento indica que una vez concluido el viaje de la Presidenta de la República, se enviará un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 constitucional.

COMISIÓN PERMANENTE RECIBE OFICIO La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el oficio donde la presidenta Claudia Sheinbaum informa que asistirá a la final de la Copa del Mundo de Futbol en Nueva York. La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo dijo este mediodía:

“Buen día, hace unos minutos recibimos la Comunicación de la Presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México junto con Estados Unidos y Canadá”.

Ello “atendiendo la invitación de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de América”.