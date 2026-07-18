Notifica Sheinbaum al Congreso viaje a Estados Unidos por final de Mundial

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Notifica Sheinbaum al Congreso viaje a Estados Unidos por final de Mundial
    Sheinbaum Pardo asistirá a la final de la Copa Mundial FIFA 2026, en la ciudad de Nueva York, este domingo. Cuartoscuro

La presidenta informó que saldrá del país desde este sábado y regresará el próximo lunes 20 de julio

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum notificó al Congreso que saldrá del país desde este sábado y regresará el próximo lunes 20 de julio, con el fin de asistir a la final de la Copa Mundial FIFA 2026, en la ciudad de Nueva York, este domingo.

“Lo anterior, con el propósito de atender la invitación que le hiciera la Federación Internacional de Futbol Asociación y el presidente del país sede.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/zacatecas-bajo-el-terror-jornada-violenta-dejo-10-cuerpos-en-tres-municipios-este-sabado-IH22259089

“La presidenta de la República participará en la ceremonia de clausura de dicho evento, de manera conjunta, con los mandatarios de los dos países coanfitriones: el presidente Donald J. Trump y el Primer Ministro Mark Carney, así como otros jefes de Estado y de Gobierno”, cita el oficio que este sábado envió la Secretaría de Gobernación a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, la senadora Laura Itzel Castillo.

El documento indica que una vez concluido el viaje de la Presidenta de la República, se enviará un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 constitucional.

COMISIÓN PERMANENTE RECIBE OFICIO

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el oficio donde la presidenta Claudia Sheinbaum informa que asistirá a la final de la Copa del Mundo de Futbol en Nueva York.

La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo dijo este mediodía:

“Buen día, hace unos minutos recibimos la Comunicación de la Presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México junto con Estados Unidos y Canadá”.

Ello “atendiendo la invitación de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de América”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Cancún
Estados Unidos
Nueva York

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FIFA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Trampa

Trampa
true

Hablemos del poder político...
Familia de Dafne exige justicia tras su muerte en un campamento militarizado en Tamaulipas.

Justicia para Dafne: Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de menor en campamento militarizado
Según la FGR, la red utilizaba importaciones irregulares, agentes aduanales y empresas de transporte para ingresar y distribuir combustible en México.

Así operaba la red de huachicol fiscal por la que fue detenido el exgobernador Ernesto Ruffo Appel
true

Ulises Lara, informante de EU y ¿corrupto?
Uno de esos requisitos indispensables para los viajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional y para los mexicanos que realizan viajes internacionales es el pasaporte vigente.

¿Te pueden prohibir entrar y salir de México por tu pasaporte? Lo que exigen en el documento
Jeremy Márquez se convirtió en el héroe de Cruz Azul al marcar un doblete, incluido el gol del triunfo al 90+3’, ante Atlético de San Luis.

¡Remontada de campeón! Cruz Azul revive ante San Luis y debuta con triunfo
La actriz irlandesa, ganadora del Oscar y recordada por su papel de la “señora de las palomas” en ‘Mi pobre angelito 2’, dejó un importante legado en el cine.

Fallece la actriz Brenda Fricker, la ‘señora de las palomas’ en ‘Mi pobre angelito’, a los 81 años