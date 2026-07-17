SIP condena asesinato del periodista Josué Martínez Contreras en Puebla y exige una investigación exhaustiva

De acuerdo con reportes de prensa citados por la SIP, Martínez Contreras fue atacado a balazos por personas que llegaron en motocicleta hasta su domicilio, ubicado en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, donde presuntamente le dispararon frente a su hijo de 13 años y su madre.

A través de un comunicado difundido este 17 de julio, la organización hemisférica expresó su preocupación por el homicidio del comunicador, conocido también como Josué Mac o “El Jaguar”, quien además ejercía como abogado y maestro.

La Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ) condenó el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan , ocurrido el 16 de julio en Puebla, y exigió a las autoridades mexicanas realizar una investigación rápida, exhaustiva e independiente que permita identificar a los responsables y determinar si el crimen estuvo relacionado con su labor periodística.

COBERTURA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y ANTECEDENTES DE AMENAZAS

La SIP señaló que, a través de la página informativa Noticias San Martín Texmelucan en Facebook, el periodista difundía principalmente información local y daba cobertura a temas de seguridad y hechos de alto impacto en la región, de acuerdo con información de Artículo 19.

Asimismo, indicó que familiares del comunicador señalaron que meses antes había recibido amenazas relacionadas con información publicada sobre un grupo delictivo.

La organización también hizo referencia a un video que comenzó a circular tras el asesinato, grabado previamente por el periodista, en el que denunciaba presuntas amenazas en su contra. Según el comunicado, este antecedente refuerza la necesidad de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si existió alguna relación con su actividad informativa.

SIP PIDE NO DESCARTAR LA LABOR PERIODÍSTICA COMO MÓVIL

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, manifestó su preocupación por la violencia contra periodistas en México y sostuvo que la impunidad en este tipo de delitos favorece nuevos ataques contra la prensa.

“La violencia persistente contra periodistas en México” y “la impunidad en estos crímenes fomenta nuevos ataques contra la prensa”, señaló Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para no descartar la labor periodística como una posible línea de investigación y garantizar justicia para la víctima y su familia.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, afirmó que “cada asesinato de un periodista representa un ataque directo contra el derecho de la sociedad a estar informada”.

Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), señaló que las autoridades tienen la obligación de investigar estos crímenes con diligencia y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.