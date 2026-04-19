‘Integrantes deben garantizar la independencia’: Claudia Zavala

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México
/ 19 abril 2026
    ‘Integrantes deben garantizar la independencia’: Claudia Zavala
    Sábado, 18 de abril del 2026. Ante la designación de tres nuevos consejeros, Claudia Zavala (imagen), Jaime Rivera y Dania Ravel, quienes acaban de dejar sus cargos en el Instituto Nacional Electoral (INE), señalan que su autonomía debe mantenerse. Berenice Fregoso El universal / Berenice Fregoso El universal

El Instituto Nacional Electoral ha tenido cambios y adaptaciones para mantener su autonomía en el proceso electoral

La elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) debe garantizar que el organismo se mantenga autónomo e independiente a cualquier tipo de poder fáctico en México, considera la hoy exconsejera electoral Claudia Zavala.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la maestra en Derecho por la UNAM afirma que el INE ha logrado mantenerse resiliente y firme ante los embates que le fueron enviados desde el púlpito de las conferencias mañaneras, pero en su espíritu colegiado “no le va” la reforma conocida como “los superpoderes de Taddei”, lo que ha mermado un poco su funcionamiento como árbitro electoral.

Respecto a la reforma electoral recientemente avalada por el Congreso, Claudia Zavala también extraña mayores herramientas para que el instituto lleve a cabo sus funciones de fiscalización, así como clarificar los tiempos de campaña y precampaña, ante las intenciones de algunos partidos por tomar tiempo extra por adelantado.

¿QUÉ TANTO CAMBIÓ EL INE EN ESTOS NUEVE AÑOS?

—Desde mi punto de vista, siempre es positivo el cambio de consejeros, se refrescan los colegiados y muchas cosas pueden cambiar para bien, pero la reforma que se hizo sobre reglas internas no debió perder el modelo colegiado en la toma de decisiones de ese máximo órgano de decisión que es el Consejo General.

La ley cambió para permitirle a quien preside el INE que pueda nombrar al equipo directivo y técnico. A mí me parece que eso no va con el modelo colectivo del INE y que debe ser el consenso de quienes integran al Consejo General la decisión en el nombramiento de las personas que los van a acompañar técnicamente y desde la dirección de esos trabajos.

¿USTED QUÉ RETO VERÍA SI EL INE, CON LA ELECCIÓN DE LOS NUEVOS CONSEJEROS, TUVIERA UN CONSEJO GENERAL CARGADO HACIA UNA FUERZA POLÍTICA?

—El INE viene de una historia en donde era controlado por la Secretaría de Gobernación y eso en 1996 desaparece, se le da autonomía.

Yo creo que la mejor forma de ver que estas garantías sigan siendo materiales es dar seguimiento.Este proceso no debe claudicar en el modelo del INE, hay que dar un seguimiento en cada uno de sus votos para que nosotros podamos adoptar una opinión al respecto.

¿QUÉ LE HUBIERA GUSTADO QUE SE INCLUYERA EN LA ÚLTIMA REFORMA ELECTORAL?

—Hay tantas elecciones concurrentes que yo sí creo necesario que el Legislativo debe marcar mejor los tiempos de precampañas, campañas e intercampañas.

Hay que alinear ese sistema porque ahora va a estar más complejo con la elección del Poder Judicial. Otro asunto es que debió fortalecerse el tema de fiscalización, sobre todo con la relación que se tiene con otras instituciones.

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