Intentan secuestrar a hombre, pero estacionan su vehículo frente a instalaciones de la Fiscalía de NL

MONTERREY, NL.- Cuatro sujetos intentaron privar de su libertad a un hombre en Monterrey; sin embargo, fueron detenidos tras estacionar su vehículo al exterior de las instalaciones del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y fueron detenidos en su intento. Los presuntos fueron identificados como Tadeo ‘N’, de 29 años; Axel ‘N’, de 19 años; Juan ‘N’, de 35 años y Daniel ‘N’, de 45 años.

De acuerdo con la FGJNL los cuatro detenidos sometieron y privaron de su libertad a un hombre, de 29 años, empleado de un negocio de Carwash, ubicado en el sector de los hechos al cual amenazaron y mencionaron que se lo llevarían al estado de Veracruz. Los sujetos lo intentaron subir a una camioneta, Toyota Rav en color rojo con placas de la mencionada entidad, la cual estaba estacionada sobre la avenida José Eleuterio González frente al edificio del ICSP.

La víctima comenzó a gritar para llamar la atención del personal que trabaja ahí y enseguida arribaron unidades de la AEI. El hombre dijo a los detectives que se lo querían llevar en contra de su voluntad. Los investigadores lograron liberar y resguardar a la víctima y ante el señalamiento directo se procedió a la detención de los cuatro sujetos que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

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