Intercambiarán inteligencia financiera UIF e IRS de EU

Con el fin de intercambiar inteligencia financiera que permitirá la detección y el análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos, firmaron un Memorándum de Entendimiento.

Fue a través del área de Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRS-CI) que tiene la oficina de recaudación de impuestos de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral: Minimiza Claudia Sheinbaum impacto por recorte al INE

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó en un comunicado que dicho memorándum se firmó el pasado 19 de febrero pasado, pero no detalló en dónde y quiénes participaron.