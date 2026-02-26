Reforma electoral: Minimiza Claudia Sheinbaum impacto por recorte al INE

México
/ 26 febrero 2026
    Reforma electoral: Minimiza Claudia Sheinbaum impacto por recorte al INE
    La Presidente dijo que la disminución de sueldos de consejeros y altos mandos del INE no representa ningún impacto para el órgano. CUARTOSCURO

Integrantes del órgano electoral han advertido que se podría ver afectada la operatividad a nivel federal y local

La Presidenta Claudia Sheinbaum minimizó las advertencias de consejeros del INE sobre una posible afectación en la organización de elecciones ante el recorte de 25 por ciento planteado en la reforma electoral.

Integrantes del organismo han señalado que la reducción presupuestal podría impactar la operatividad a nivel federal y local, así como el cumplimiento de nuevas atribuciones en materia de fiscalización y revisión de campañas en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Niega Claudia Sheinbaum que reforma electoral busque regresar a partido único

“A ver, ¿tú crees que porque un consejero en vez de ganar 300 mil pesos gane lo que gana la Presidenta, vaya a haber una afectación?”, respondió.

Ante el señalamiento de que el Instituto ha incrementado sus funciones desde 2014 y que ahora tendría que revisar campañas con bots y más quejas, la Mandataria sostuvo que esa labor no representa una carga adicional relevante.

“No, aquí tenemos dos personas que revisan de dónde vienen los votos. Es muy fácil ahora, con todos los mecanismos. Es muy sencillo”, afirmó.

Cuestionada directamente sobre si el recorte comprometería la organización de elecciones, Sheinbaum lo descartó.

“No, ninguna”, aseguró.

La Presidenta explicó que la disminución de 25 por ciento no se limita al INE, sino que abarca a todo el sistema electoral.

“Lo que repito es que no solo es el INE, es el INE, institutos electorales, o las OPLES famosas, tribunales, partidos políticos y diputaciones locales y el Senado, 25%”, expuso.

